Tensión en Guam: la vida en la isla amenazada por Corea del Norte

En la madrugada de este martes, pasadas las 12:15 a.m., dos emisoras prendieron las alertas en la isla de Guam, en el Pacífico, que pertenece a Estados Unidos y ha sido objeto de amenazas por parte del líder de Corea del Norte, Kim Jon-un, en medio de la tensión geopolítica alrededor de ese país y sus pruebas con misiles balísticos.



Como informó la cadena CNBC de Estados Unidos, una estación de radio cristiana y otra de contenido musical transmitieron la alerta por cerca de 15 minutos. Esta coincidió con cortes de energía que, según informaron autoridades de la isla, estaban previstas, y con otro que no estaba previsto y habría sido ocasionado por una pieza dañada de hardware.

La Oficina de Defensa Civil de Guam aclaró que la transmisión de las emisoras de radio se debió a un “error humano”, y que ya trabajan con estas para que no vuelva a ocurrir. “En este momento no se ha producido ningún cambio en el nivel de amenaza; Guam continúa las operaciones normales”, puntualizó esa dependencia.



Como explicó el periodista Xavier Fontdeglòria, enviado especial del diario ‘El País’ de España, las quince sirenas instaladas por la isla no son suficientes para alcanzar a los 168.000 habitantes, por lo que “las autoridades instan precisamente a los ciudadanos a estar pendientes de los medios de comunicación en circunstancias extraordinarias”.

Este martes, Corea del Norte informó sus intenciones de “observar un poco más” la conducta de Estados Unidos antes de emprender la ofensiva que había anunciado días atrás, cuando amenazó con atacar Guam.



“No hay ningún indicativo, basados en nuestras informaciones, que apunte hacia cualquier ataque con misiles en el futuro cercano o distante", dijo el representante guameño Ray Tenorio en una rueda de prensa.



"Nadie quiere una confrontación más allá de la paz que disfrutamos", declaró Tenorio al rechazar que existe una "relajación" en los militares tras decisión del líder de Corea del Norte.



Kim examinó este martes los planes para bombardear las cercanías de la isla de Guam y alabó la preparación de las tropas norcoreanas para actuar en algún momento, sin precisar cuándo.



Piongyang acusó a Washington de llevar la situación en la península coreana a un "punto crítico" y de ponerse "la soga al cuello" con su política de confrontación hacia Corea del Norte.

"Para apaciguar las tensiones y evitar el peligroso conflicto militar en la península coreana es necesario que EE. UU. tome la decisión adecuada y lo demuestre con acciones", instó Kim, citado por la agencia de noticias norcoreana KCNA.



Por su parte, el secretario de Seguridad de Guam, George Charfauros, precisó en la cita con los medios que "no hay ningún cambio en el nivel de alerta", que lo incremente o rebaje.



La tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos se ha agudizado después de que Piongyang protestara la semana pasada por las últimas sanciones de la ONU que castigan sus lanzamientos de misiles y amenazara con atacar territorio de EE. UU., a lo que el presidente estadounidense Donald Trump replicó prometiendo "fuego y furia".



En un giro inusual, el país asiático dijo entonces que prepara un plan para bombardear con cuatro misiles las inmediaciones de la isla de Guam, que alberga importantes bases estadounidenses y donde se encuentran desplazados unos 6.000 soldados de aquel país.



ELTIEMPO.COM con EFE