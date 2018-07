Un herido en pequeña explosión ante la embajada de EE. UU. en Pekín

Un pequeño artefacto estalló este jueves en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Pekín y causó heridas al autor del incidente pero sin que se registraran daños materiales, informaron testigos presenciales y un portavoz de la propia legación.



"Hubo una explosión aproximadamente a las 13.00 (hora local) en el espacio público fuera de la esquina sureste del complejo de la embajada", señaló un portavoz de la legación diplomática.

El artefacto fue detonado por una persona, según los responsables de seguridad de la misión diplomática. "Aparte del autor, no hay más heridos y no hubo daños en la

embajada", agregó el portavoz, quien recalcó que la policía china "respondió" al incidente.



Éste fue divulgado inicialmente por testigos presenciales a través de redes sociales con vídeos y fotografías. Los testigos indicaron que el individuo había resultado herido al manipular el artefacto, pero aún no está claro si buscaba atacar la

embajada o hacerse daño a sí mismo.



Algunos vídeos colgados en internet mostraban humo, viandantes y policías en escenas confusas corriendo en torno a la embajada, mientras que en otras imágenes se veía a varios agentes en torno a una persona tendida en el suelo.



La policía anunció posteriormente que el responsable del incidente es un hombre de 26 años apellidado Jiang, procedente de la región de Mongolia Interior, que quedó herido en una mano, sin que otras personas presentes en la zona resultaran lesionadas.

El comunicado de la policía dijo que el artefacto estaba compuesto por "fuegos artificiales" pero no ofreció detalles sobre la posible motivación del hombre, que fue hospitalizado. Se trata de un "caso individual de seguridad pública", señaló por su parte un portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang, en conferencia de prensa.



Una mujer que pasaba por la zona y estaba compartiendo vídeos del incidente con otros viandantes fue detenida e introducida contra su voluntad en un automóvil por hombres vestidos de civil que podrían ser policías de paisano, según indicaron testigos presenciales que grabaron el incidente con sus teléfonos móviles.



La policía china acordonó la entrada este de la embajada, en la avenida de Tianze, en el noreste de Pekín. Se trata de la zona donde está la entrada para realizar trámites de visados, por lo que suele ser muy concurrida. En 2013 se produjo un incidente similar en esa misma zona de las afueras de la embajada, cuando un hombre estalló un artefacto casero y resultó herido.



EFE