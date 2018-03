Skripal, el exespía ruso que recuerda a lo sucedido con Litvinenko

06 de marzo 2018 , 09:04 a.m.

06 de marzo 2018 , 09:04 a.m.

Agentes de la Policía británica tratan de identificar la sustancia que ha provocado la intoxicación de Sergei Skripal, exespía ruso condenado por traición al colaborar para el Reino Unido, en un caso que recuerda al de Alexander Litvinenko.

No son estas las únicas veces que la capital británica se ve envuelta en un caso similar: en 1978 un disidente comunista búlgaro, Gueorgui Markov, murió después de que se le envenenara con un paraguas-pistola.



Skripal, antiguo agente ruso, fue hallado inconsciente, junto con su hija de 30 años, en el suelo de un centro comercial de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, el pasado domingo.



El Kremlin calificó hoy de "trágico" el incidente por el que el exespía ruso Sergei Skripal está hospitalizado en Inglaterra por supuesto envenenamiento, pero dijo no saber nada sobre ello y mostró su disposición a colaborar.

El ex agente del KGB Alexander Litvinenko falleció en 2006 tras ingerir té contaminado con polonio radiactivo y en 2016, una investigación pública concluyó que la muerte de Litvinenko fue un asesinato cometido "probablemente" con la aprobación del presidente ruso, Vladímir Putin.



La viuda de Litvinenko, Marina, dijo hoy a la BBC que en Rusia todavía funciona la forma de operar de la exKGB (antigua agencia de espionaje): "si hay una orden de matar a alguien, así se hará".



Litvinenko había ingresado el 4 de noviembre de 2006 en un hospital de Londres, días después de reunirse con un bar de un hotel de la capital británica, con su compatriota Andréi Lugovói y el espía Dmitri Koytun. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron:

17 noviembre. Litvinenko es trasladado al University College Hospital y empeora vertiginosamente. 22 noviembre. El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia niega cualquier implicación. 23 noviembre. Litvinenko fallece sin que los médicos sepan la causa. Scotland Yard asume la investigación. 24 noviembre. Hallada una "cantidad significativa" de una sustancia radiactiva en la orina del difunto. En una carta póstuma, Litvinenko acusa a Putin. Se hallan restos de radiactividad en la casa de Litvinenko, en el restaurante japonés y en el hotel donde estuvo. 29 noviembre. Hallan restos radiactivos en dos aviones de British Airways y otro lugares donde había estado el fallecido. 7 diciembre. La Fiscalía rusa abre un expediente penal sobre la muerte de Litvinenko, que es enterrado en Londres en un ataúd sellado. 8 diciembre. Andréi Lugovói, también ingresado en Moscú con supuestos síntomas de radiación. 2007 - 26 enero. La Fiscalía rusa excluye la extradición de Lugovói. 28 mayo. Londres solicita a Rusia la extradición de Lugovói. 31 mayo. Según Lugovói, Litvinenko y el multimillonario Boris Berezovski trabajaban para el espionaje británico, al que implica en el envenenamiento. 5 julio. Rusia rechaza entregar a Lugovói. 25 julio. La Fiscalía rusa sostiene que Litvinenko fue envenenado antes de encontrarse con Lugovói y Kovtun. 2 diciembre. Lugovói obtiene un escaño de diputado en la Duma. 2014 - 11 febrero. El Tribunal Superior de Londres falla a favor de Marina Litvinenko, viuda del asesinado, quien reclama una investigación pública "más amplia que la forense". 22 julio. El Ejecutivo de Londres autoriza una investigación pública presidida por un juez y destaca la importancia de esclarecer la participación de Rusia en el caso. 2015 -31 julio. La investigación pública concluye en Londres con los alegatos finales, que apuntan al presidente ruso, Vladimir Putin, como responsable del asesinato 2016 - 21 enero. La investigación judicial británica, a cargo del juez Robert Owen, concluye que Putin "probablemente" aprobó el asesinato del exespía Alexander Litvinenko.

No son estos los primeros casos de envenenamiento relacionados con el espionaje que suceden en la capital británica.



Un agente a sueldo de los servicios secretos búlgaros mató el 7 de septiembre de 1978 a Gueorgui Markov, un disidente comunista en Londres, usando un paraguas-pistola



Mientras esperaba en una parada de autobús del puente londinense de Waterloo, Markov sintió que un extraño le había pinchado accidentalmente, según creyó, con un paraguas.



Al disidente se le había inoculado en la pierna con una cápsula de la toxina ricina, que le causo la muerte por envenenamiento días después.



Efe