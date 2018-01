‘India quiere volverse socio de la Alianza del Pacífico’

La India se ha convertido en uno de los principales socios de Colombia, y ambos países analizan qué tipo de acuerdo comercial les conviene más. Aunque lleva 70 años de independencia, tiene una milenaria historia y enseñanzas para transmitirle al país en materia de paz. Ravi Bangar, embajador en Colombia, habló con EL TIEMPO.

¿Qué le han dejado a la India 70 años de independencia?



Somos la tercera economía más grande de Asia y la undécima del mundo, que crece 6,3 por ciento al año. Somos una democracia que no ha amenazado a nuestros vecinos ni otras sociedades. Para nosotros, lo más importante es conocer bien a los otros, cooperar en beneficio mutuo y la conectividad con nuestros vecinos. Cuando nos independizamos casi no producíamos, con muchas religiones y 25 lenguas, una diversidad enorme que respetamos. Eso nos refuerza contra el radicalismo y el extremismo. Tenemos también una política de crecer, pero para la gente.



Pero han tenido un sistema de castas y de segregación...



Nuestro líder de independencia Mahatma Gandhi trabajó para eliminar eso de los intocables. Gandhi dijo que no lo aceptaríamos más. La Constitución de 1951 eliminó esa discriminación, y tenemos acciones afirmativas para las castas bajas. Educación y empleo preferencial y representación del 15 por ciento en todos los estamentos. El sector privado ofrece más empleo y no hay ningún tipo de distinción. El Gobierno tiene la política de acabar el sistema de castas. El presidente y primer ministro no vienen de castas altas.

¿Cuál es su misión en Colombia?



Fortalecer, ampliar y empujar. Fortalecer lo que hemos venido cooperando con Colombia en las relaciones políticas, regional y en organismos multilaterales. Queremos asociarnos a la Alianza del Pacífico. Buscamos reformas de las instituciones internacionales, específicamente dentro de las Naciones Unidas, y especialmente en el Consejo de Seguridad. El mundo ha cambiado mucho después de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad no representa la realidad actual. No hay miembros permanentes de África, un continente de 55 países. El segundo país más poblado del planeta tampoco está en el Consejo. Ningún país de América Latina y el Caribe, tampoco. Eso no es democrático ni representativo, y no puede resolver las situaciones y crisis que enfrenta el mundo. Hay que hacer algo en esto, y Colombia comparte este sentimiento. Debemos combatir la pobreza, el terrorismo, la división entre los países, por ejemplo en la economía digital, para que tengamos una cuarta revolución industrial, que es la digitalización y la tecnología informática, sin discriminación.



¿Qué le puede ofrecer Colombia a la India?



Colombia puede exportar más de lo que ha hecho, que es 500 millones de dólares, pues hay demanda en la India, con 1.300 millones de consumidores.



¿Qué productos tienen buena acogida en India?



Compramos petróleo y gas natural; productos agrícolas, aceites, café, chocolate, maíz, algodón, hilos de algodón, productos químicos y servicios como salud, turismo. Después del acuerdo de paz, Colombia ha logrado resultados positivos, y eso beneficia al país y la región.

¿Cómo ven a Colombia en la India?



Podemos decir que la estabilidad es mejor que en años anteriores, y eso no es fácil tras más de 50 años de conflicto. Colombia le ha dado ejemplo al mundo de cómo puede trabajar por la paz y lograrla. Ofrecemos a los colombianos 50 becas en varios sectores. Podemos aumentar esta oferta a 75 o 100, dependiendo de la utilización, en tecnología e informática, desarrollo rural, administración de empresas, auditoría, fiscalía, energía renovable, entre otras. En Colombia producimos motocicletas, autopartes, petróleo, textiles, empaques, agroquímicos, hacemos consultorías técnicas, tecnología informática, medicinas. Hay más de 75 empresas indias con presencia en Colombia y van a aumentar este año y en los que vienen.



¿Viene un tratado comercial entre los dos países?



Vamos a hacer un estudio conjunto para saber qué tipo de acuerdo, si un tratado de libre comercio o un acuerdo preferencial de productos.



¿Qué inversiones vienen próximamente de la India?



Las empresas de petróleo quieren seguir invirtiendo. Mansarovar, que es empresa de India y China y ya ha encontrado petróleo, va a invertir en proyectos nuevos con recursos importantes.



HOLMAN RODRÍGUEZ M.

Redacción INTERNACIONAL@holmanrodriguez