Rescatistas encuentran vivos a niños atrapados en cueva de Tailandia

El Gobernador regional confirmó que los 13 rescatados están a salvo tras una enorme operación de búsqueda en las cuevas de Tham Luang en Chiang Rai.

Pero la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó el gobernador, quien dirige el dispositivo de rescate.



Los socorristas permanecerán dentro de la cuelva con ellos hasta que estén en condiciones para recorrer los más de 3 kilómetros que los separan de la salida, inundados en parte.



"Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comieron desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear", añadió.



Desde operaciones de rescate en directo en la televisión hasta canciones en su homenaje. Los tailandeses se movilizaron este lunes en torno a los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva desde hace más de nueve días. Se trata de un sitio conocido como "Playa Pattaya".



Desde la base de operaciones que se instaló el domingo en el corazón de esta red de diez kilómetros de largo, "la distancia hasta Playa Pattaya es de menos de 600 metros", dijo un oficial de la marina.



Canales de televisión transmitieron en directo a los compañeros de clase de los niños atrapados en esta cueva inundada rogando "por buenas noticias" en el patio de la escuela de Mae Sai Prasitsart, al norte de Tailandia, donde asisten seis de los 12 menores buscados.



Los adolescentes de entre 11 y 16 años y su entrenador adjunto se adentraron el 23 de junio por la noche, después de su entrenamiento, en la cueva de Tham Luang, en la frontera entre Birmania y Laos. Pero las lluvias torrenciales los dejaron bloqueados y desde entonces no se había podido establecer contacto con ellos.

Batalla contra el tiempo

Las condiciones meteorológicas mejoraron y los socorristas consiguieron instalar una base de operaciones en los meandros de la cavidad, una de las mayores de

Tailandia con una red de más de 10 kilómetros.



"Luchamos contra el tiempo y el agua para salvar estas 13 vidas", aseguró el domingo en la mañana gobernador Narongsak Osottanakorn. "El túnel está lleno de barro, los buzos tienen que evacuarlo", precisó.



Un cantante célebre en Tailandia, Kong Huayrai, les escribió una canción en homenaje a los niños y su entrenador: "No sabemos quiénes son, cómo son, pero ¿dónde están? ¿tienen frío y hambre?", dice la balada difundida en la televisión que enfatiza que hay un país esperándolos.



Por otro lado miembros de la tribu Lisu se reunieron cerca de la cueva para sacrificar pollos y cerdos, una ofrenda a los espíritus del río y de la selva para implorarles que permita el regreso de los niños sanos y salvo.



Decenas de buzos, incluyendo efectivos internacionales se movilizaron desde hace más de una semana para intentar encontrar a los niños. Equipos de especialistas venidos de Australia, Reino Unido, Japón y China, así como unos 30 soldados estadounidenses, se desplazaron hasta esta remota zona montañosa para apoyar a los equipos de rescate tailandeses.