En qué se diferencia el nuevo misil norcoreano frente a los anteriores

Corea del Norte aseguró este lunes haber probado con éxito un nuevo tipo de misil, que sería capaz de transportar una "potente cabeza nuclear" y alcanzar bases norteamericanas en el Pacífico.



Tras el ensayo, Estados Unidos y Japón pidieron convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que podría celebrarse el martes.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin calificó este lunes el lanzamiento de "contraproducente y peligroso" pero también pidió que se deje de "intimidar a Corea del Norte" y abogó por una solución pacífica.



El misil lanzado por Corea del Norte constituyó la prueba exitosa de un nuevo modelo de cohete, aseguró este lunes la prensa estatal en Pyongyang.



Se trató de "un misil estratégico de mediano a largo alcance recién desarrollado Hwasong-12", indicó la agencia oficial KCNA, precisando que el líder norcoreano Kim Jong-Un "supervisó personalmente el lanzamiento de este nuevo modelo de cohete".

Momento en que Corea del Norte lanza un nuevo tipo de misil. Foto: Efe

Algunas fotos lo muestran en un hangar cerca del misil, y en otras aparecen aplaudiendo junto a oficiales después del disparo. Se trata del segundo lanzamiento de misil en cerca de dos semanas y el primero desde que el presidente Moon Jae-In llegó al poder en Corea del Sur.



La prueba estaba destinada a examinar "los detalles técnicos y las características" de un nuevo tipo de cohete, "capaz de transportar una carga nuclear grande y poderosa", asegura KCNA.



El misil realizó la trayectoria prevista, alcanzando una altura de 2.111,5 kilómetros y cayendo a 787 kilómetros de distancia del punto de lanzamiento, "precisamente donde se quería", agrega la agencia oficial norcoreana.



Ello indicaría que este misil puede tener un alcance de 4.500 kilómetros, según los expertos.



El misil se mantuvo en el aire durante una media hora, antes de caer en el mar de Japón, situado entre los dos países, según el portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga.



Otro misil de prueba lanzado en marzo también cayó en una zona muy cercana a Japón, desatando alarma en Tokio.

Desde el año pasado, Corea del Norte ha realizado dos ensayos nucleares y decenas de pruebas de misiles balísticos, en su intento de desarrollar armamento capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.



Washington advirtió que todas las opciones militares están sobre la mesa, aunque recientemente Donald Trump suavizó su discurso y dijo que estaría "honrado" de reunirse con Kim Jong-un.

Escudo antimisiles de Estados Unidos instalado en Corea del Sur. Foto: Reuters

"Avance sustancial"

Según Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute of International Studies, con sede en Estados Unidos, "se trata del misil de mayor alcance jamás probado por Corea del Norte".



El ingeniero aeroespacial John Schilling, citado por el sitio especializado 38 North, estimó que el cohete parece pertenecer a la categoría intermedia de misil balístico, "capaz de atacar certeramente a la base norteamericana de Guam" en el Pacífico. "Y, lo que es más importante", agregó, "representa un avance sustancial hacia el desarrollo de un misil balístico intercontinental (ICBM)".



Aunque Estados Unidos no descarta ninguna opción, China se ha mostrado reacia a cualquier uso de la fuerza contra Pyongyang, temerosa de las consecuencias que un conflicto en la península coreana pueda tener en su frontera. Pekín sugiere desde hace varias semanas que Corea del Norte suspenda su programa nuclear y balístico, y que Estados Unidos ponga fin a las maniobras militares organizadas cada año en Corea del Sur.



Esta propuesta fue rechazada en Washington, que reclama a Pekín que aplique más estrictamente las sanciones adoptadas por la ONU contra el régimen norcoreano.



"Que esta nueva provocación sirva de llamamiento a todas las naciones para implementar sanciones mucho mas fuertes contra Corea del Norte", pidió la Casa Blanca en un comunicado.

Desfile militar en Pionyang en el que el régimen de Corea del Norte exhibe misiles. Foto: AFP

Rusia restó entidad al ensayo norcoreano. El ministerio de Defensa ruso afirmó que el

misil se había estrellado a unos 500 km de su frontera y que "no representa ningún peligro" para el país.

Los peros

La agencia de noticias norcoreana KCNA añadió que "la prueba se realizó con el ángulo (de lanzamiento) más amplio en consideración de la seguridad de los países vecinos", lo que explicaría la gran altura alcanzada por el proyectil y apuntaría a que éste sería capaz de volar a mayores distancias si es disparado de manera más perpendicular.



Estas afirmaciones coinciden con los datos técnicos recopilados por la inteligencia militar de EE. UU., Corea del Sur y Japón y vienen a subrayar los progresos que está logrando Corea del Norte en este terreno y que lo acercan cada vez más a producir el peligroso misil balístico intercontinental (ICBM).



El líder Kim Jong-un anunció en enero que estaba muy avanzado el desarrollo de este arma, que pondría a tiro a EE. UU. y podría ser un importante elemento disuasorio.



Esto, unido a los insistentes test de Pyongyang pese a las duras sanciones de la ONU, ha llevado a la administración Trump a alzar la voz y a incrementar aún más la tensión en la península coreana con insinuaciones de que podría realizar un ataque preventivo.



Horas antes del anuncio de KCNA, un análisis de la web 38North a cargo del ingeniero aeroespacial John Schilling ya destacaba que el misil mostró un "rendimiento nunca antes visto" y que podría haber volado unos 4.500 kilómetros (suficiente para alcanzar bases de EE. UU. en Guam) si se hubiera lanzado con un ángulo menor.



El régimen Juché también publicó este lunes las primeras imágenes del proyectil probado el domingo, que muestran un misil de una sola fase lanzado desde una plataforma móvil (TEL) modificada y cuyo sistema de propulsión constaría de un motor principal y cuatro auxiliares. "El motor parece el mismo probado el 18 de marzo en la base norcoreana de Sohae y tendría un poder de propulsión de entre 90-100 toneladas, que permitirían un rango de 4.000-5.000 kilómetros de distancia", indica a Efe el experto en cohetería de la Universidad Aeroespacial de Corea (KAU), Chang Young-keun.



Chang cree que simplemente con reducir en 500 kilos el peso de su carga útil, Pyongyang podría hacerlo volar 6.000 kilómetros (lo que le permitiría alcanzar Anchorage, la mayor ciudad de Alaska).



También considera que con el Hwasong 12 Corea del Norte ya tiene la base perfecta para desarrollar un ICBM. "Empleando este motor para la primera fase del proyectil intercontinental e incorporando la tecnología del Hwasong 10 (conocido como Musudan) podrían tener un arma que alcanzaría los 12.000 kilómetros, suficiente para golpear Washington o Nueva York", explica.



Aunque muchos expertos dudan que Pyongyang pueda miniaturizar sus dispositivos atómicos, Chang sí estima que podría llegar a armar uno sobre el Hwasong 12 si se dan por buenas unas fotos que Corea del Norte difundió en marzo de 2016.



Las imágenes mostraban a Kim Jong-un ante un diseño de bomba pensada para un prototipo de ICBM llamado KN-08, que se considera muy similar a este nuevo

misil. "El morro (donde se equipan los explosivos) del Hwasong 12, misil que se vio en el desfile militar de Pyongyang de abril, es similar, si no idéntico, al del KN-08", dice por su parte David Schmerler del Centro de Estudios para lo No Proliferación James Martin, aunque él cree que aún hacen falta más tiempo y datos para un mejor análisis.



En lo que los expertos sí parecen mostrarse aún de acuerdo es en que el régimen aún no ha demostrado dominio alguno de la llamada "reentrada atmosférica". Esta tecnología, necesaria para que la cabeza de un ICBM soporte la vibración y el calor de la fase terminal de vuelo antes de impactar, es complicada y costosa. No obstante, cada vez se antoja más difícil evaluar las capacidades reales del ejército norcoreano, dados los avances en tecnología balística que viene cosechando en los dos últimos años.



INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE