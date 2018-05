Empresa de trenes se disculpa por tren que salió 25 segundos antes

18 de mayo 2018 , 11:12 a.m.

18 de mayo 2018 , 11:12 a.m.

Un particular suceso llamó la atención en Shiga, ciudad de Japón. La compañía West Japan Railways, una empresa ferroviaria, pidió disculpas a sus usuarios por la salida de un tren a destiempo, dado que el transporte salió 25 segundos antes de su horario previsto.

El tren, por lo general, sale de la estación de Notogwa en la ciudad de Shiga –lugar del suceso temporal- a las 7:12 a.m. siendo esta la hora en la cual los pasajeros están acostumbrados a abordar su medio de transporte. La rigurosidad de los japoneses en la puntualidad hace que, cualquier contratiempo en cualquier escenario, modifique todo lo planeado para el día.



El pasado 11 de mayo el tren arrancó de la estación de Notogwa a las 7:11 con 35 segundos, adelantándose a su hora habitual. Y aunque 25 segundos no parece una gran cantidad de tiempo, este ‘adelanto’ del transporte recibió quejas de los usuarios que no alcanzaron a subirse al tren.

El conductor, según la declaración de la empresa, no tenía claro a qué hora debía partir y, por ello, cerró las puertas del tren segundos antes del tiempo estipulado.



"La grave inconveniencia que causamos a nuestros clientes es inexcusable (…) evaluaremos concienzudamente nuestra conducta y nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir", dijo la empresa en su declaración, lamentándose por lo sucedido.



Lo que parece mínimo en una ‘cuestión de segundos’, es en realidad un lapso de tiempo productivo para los japoneses dado que este incidente ya se había presentado con anterioridad, pues otra empresa ferroviaria se disculpó por la salida de varios de sus trenes 20 segundos antes de lo establecido.

La Nación (Argentina) / GDA