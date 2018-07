‘Comunidad internacional no debe levantar sanciones contra Pionyang’

El embajador Takahiro Nakamae, director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, habló en días pasados en Bogotá sobre el diálogo de EE. UU. con Corea del Norte, la posición de su país en este proceso y las relaciones de Japón con Colombia.

“El encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, fue un paso adelante. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que durante los últimos 30 años, Corea del Norte engañó a la comunidad internacional y ganó tiempo para desarrollar clandestinamente su programa nuclear.



Durante décadas firmamos varios documentos con la intención de desnuclearizar la península a cambio de la ayuda económica de los demás países, pero Corea del Norte abandonó ese acuerdo y continuó con el desarrollo de armas nucleares”, aseguró Nakamae.



El diplomático afirma que la comunidad internacional no se debe dejar engañar y no debe levantar las sanciones a Corea del Norte. Además, exige la realización completa de las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas, lo que significa la demolición completa, irreversible y verificable de los misiles balísticos que posee el régimen de Kim. “Es Corea del Norte quien tiene que ceder unilateralmente su posición y abandonar en su totalidad su programa nuclear”, dijo.



Nakamae también hizo referencia al reto de Colombia de consolidar la paz. “Tengo confianza en que Japón, con su experiencia, tiene algo para contribuir al país. No solo por la experiencia de nuestra posguerra sino también por nuestra experiencia de cooperación con varios países. En Colombia estamos llevando a cabo proyectos como el desminado de las zonas afectadas. Quisiéramos continuar trabajando con el nuevo Gobierno en estos temas. Y compartir con los colombianos la idea de construcción de paz y cómo quebrar la cadena de odio y de venganza después de la guerra. Y, para eso, el desarrollo económico y social, y el mejoramiento de la vida de los afectados es muy importante. Esta es nuestra historia y es nuestra experiencia”.

Asimismo, resaltó la posición estratégica de Colombia y su “cultura política que permitió al país manejar la economía de una manera sana, a pesar de la guerra”



Frente a los tratados comerciales, para Japón son más importantes las negociaciones en bloque, aunque Nakamae asegura que se ha avanzado en el acuerdo con Colombia, pero todavía quedan algunas partes sin solucionar que son “honestamente las más sensibles y difíciles para llegar a un acuerdo”. Afirma que Japón está dispuesto a continuar con el intento de contribuir con este tratado.



“Aún hay muchos espacios por explorar conjuntamente. Una cultura democrática es un ejemplo para otros países. Colombia es una de las naciones con la mayor similitud de ideas y de valores con muchos de los países en la comunidad internacional y una prueba es el ingreso de este país a la Ocde. En esta organización se valora el parecido con otros socios. Y esto prueba el resultado de los esfuerzos de los colombianos en favor de la democracia y el libre comercio”, señaló Nakamae.



DIANA RINCÓN HENAO

Redacción internacional