Ejército ceilanés rechaza acusación de crímenes de guerra a embajador

El Ejército de Sri Lanka rechazó este viernes como "falsas" las denuncias interpuestas por una organización de derechos humanos contra el embajador

ceilanés para Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Surinam, exgeneral Jagath Jayasuriya, al que acusa de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.

"Mantenemos que estas alegaciones son falsas, aunque el LTTE (guerrilla de los Tigres Tamiles) fueron derrotados por el Ejército, su ideología aún está viva y eso es lo que vemos en estas alegaciones", afirmó en una rueda de prensa el portavoz militar, Roshan Seneviratne.



Un grupo de activistas latinoamericanos liderados por el Proyecto Internacional de la Verdad y Justicia (ITJP, en inglés) presentó el pasado lunes dos denuncias en Brasil y Colombia contra el ex alto mando militar, comandante en la fase final de la guerra que enfrentó al Ejército ceilanés y al LTTE entre 1983 y 2009.



"La demanda registrada el lunes en Brasilia y Bogotá alega que el general Jayasuriya tiene responsabilidad criminal individual como comandante de unidades que cometieron repetidos ataques contra hospitales, actos de tortura y violencia sexual, desapariciones forzosas y asesinatos extrajudiciales", indicó ITJP en un comunicado.



El Gobierno de la isla, que se encuentra inmerso en un proceso para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, aseveró que no realizará pesquisas sobre acusaciones generales contra exmilitares que no estén basadas en ningún tipo de prueba.



"Si hay alegaciones específicas sobre desapariciones, tortura o abusos de los derechos humanos, las investigaremos", indicó en la rueda de prensa el portavoz gubernamental y ministro de Sanidad, Rajitha Senaratne.

La demanda registrada en Brasilia y Bogotá dice que el general Jayasuriya es responsable como comandante de unidades que atacaron hospitales, tortura y violencia sexual, desapariciones y asesinatos. FACEBOOK

TWITTER



Advirtió, además, de que no todas las muertes que tuvieron lugar durante la guerra fueron "asesinatos" y destacó que el conflicto se produjo contra una formación "terrorista" que fue derrotada por las fuerzas gubernamentales.



El Ministerio de Exteriores anunció el jueves que se espera que Jayasuriya regrese al país al término de su mandato en América Latina.



El presidente esrilanqués, Maithripala Sirisena, prometió a su llegada al poder en enero de 2015 investigar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil en Sri Lanka, que de acuerdo a cifras extraoficiales causó entre 60.000 y 100.000 muertos.