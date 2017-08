Guam, la estratégica isla de EE. UU. bajo amenazas de Corea del Norte

Uno de los puntos de mayor atención en medio de la tensión geopolítica que sostienen Corea del Norte y Estados Unidos es una isla de menos de 200.000 habitantes y 549 kilómetros cuadrados, apenas un poco más que el área de Curazao. En islas Marianas, un archipiélago volcánico en el Pacífico occidental, está Guam, la isla que el régimen de Piongyang amenaza con atacar.



Está a 3.500 kilómetros de Corea del Norte y es la principal isla del archipiélago. Es un puesto avanzado estratégico para las fuerzas estadounidenses, que tienen unos 6.000 soldados desplegados en una base aérea y una base naval. Corea del Norte amenazó este miércoles con bombardear esas bases, a lo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que respondería con “fuego e ira”.

El interés sobre Guam es estratégico. Sin embargo, culturalmente también llama la atención. Para empezar, es uno de los territorios no autónomos en proceso de descolonización por mandato de Naciones Unidas. Es decir, es un sitio de interés de la comunidad internacional con el objetivo de poner fin al colonialismo. Ese mismo estatus de territorio no autónomo lo tienen, por ejemplo, las islas Malvinas, en el Atlántico sur, las Bermudas, en el Atlántico Norte, o Montserrat, en el Caribe.



No obstante, pertenece a Estados Unidos desde finales del siglo XIX, como resultado de la guerra hispano-estadounidense. Hasta entonces, estuvo bajo dominio español. Para estos últimos era de gran importancia, pues era su punto de conexión en los largos recorridos entre América y Asia, por el Pacífico. Esto, al menos, hasta la oleada de independencias americanas.

Cuando España perdió Guam, también perdió Filipinas, Cuba y Puerto Rico.

Desde entonces (1898), Estados Unidos la tomó como una base naval, y solamente dejó de estar bajo dominio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 13 de diciembre de 1941 y el 10 de agosto de 1944 –en esta última fecha terminó la batalla de Guam–, la isla estuvo bajo dominio japonés.



Más tarde, en la década de 1950, Guam recibió un régimen de autonomía, pero no tiene el mismo estatus que territorios como Puerto Rico, de Estado Libre Asociado, pese a que en el pasado algunos movimientos han intentado conseguirlo. En todo caso, su jefe de Estado es el mismo, Donald Trump, y un ataque contra Guam es un ataque contra territorio estadounidense.



Los idiomas oficiales son el inglés y el chamorro (indígena), pero la historia de colonizaciones hace que también se hable español, japonés y tagalo.



Sobre las posibilidades reales de que Guam sea atacada, Corea del Norte podría tener la capacidad de hacerlo con sus misiles de alcance intermedio, cuya técnica parece que controlan mejor que la de los misiles balísticos internacionales que probaron recientemente.



Sin embargo, Guam está equipado con un sistema anti-misiles THAAD, el mismo que fue desplegado recientemente en Corea del Sur como medida de contención ante cualquier amenaza norcoreana.



