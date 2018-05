Dicen haber resuelto desaparición del vuelo de Malaysia Airlines

Un canal de la televisión de Australia llevó adelante una investigación que busca resolver la causa de la desaparición misteriosa del vuelo MH370 de la compañía Malaysia Airlines, ocurrida el 8 de marzo del 2014.



Según la conclusión del programa 60 Minutes, el vuelo MH370, en el que iban 239 personas a bordo, fue deliberadamente estrellado en el Océano Índico por su piloto, el veterano capitán de vuelo Zaharie Ahmad Shah, de 53 años.

"Estaba cometiendo suicidio, desafortunadamente estaba matando al resto de personas a bordo y lo hizo de forma deliberada", dijo a 60 Minutes el experto en accidentes aéreos de la empresa Canadian Air, Larry Vance.



¿Cómo los investigadores llegaron a esa conclusión? El piloto e instructor Simon Hardy reconstruyó el plan de vuelo de la nave de Malasia Airlines basado en un radar militar e indica que el capitán Shah voló a lo largo de la frontera de Malasia y Tailandia entrando y saliendo del espacio aéreo de cada territorio con el fin de evitar ser detectado, de acuerdo con Univisión.com.



La maniobra tuvo éxito, pues ninguna fuerza aérea fue a interceptar el vuelo debido a su rara ruta.



Otro asunto que llama la atención de los investigadores es que el piloto hizo un giro sobre Penang, su ciudad natal. Los expertos sugieren que se trató de una especie de despedida, que Ahmad Shah quería mirar por última vez su ciudad.

"Si miras atentamente, puedes ver que es un giro a la izquierda, y luego comienza un largo giro a la derecha. Y luego gira hacia la izquierda. Así que pasé un largo rato pensando sobre cuál podría ser la razón técnica detrás de esto, y después de dos meses, tres meses pensando sobre el asunto, finalmente tuve la respuesta: alguien estaba mirando por la ventana... Pudo ser un largo, emotivo adiós... O un pequeño y emotivo adiós a su ciudad", aseguró Hardy.



Un elemento que abona en favor de la conclusión de los expertos es que el piloto no perdió el control de la aeronave en ningún momento. "Creo que alguien estaba controlando la aeronave hasta el final", aseguró Hardy.



Además, probablemente todos los pasajeros estaban inconscientes por la imprevista despresurización del Boeing 777 (el piloto lo habría despresurizado a propósito para dormir a todos). En ningún momento se enteraron de que estaban volando hacia la muerte.



Ello explicaría por qué no hubo ningún pedido de ayuda, ni mensajes de adiós, ni intentos de llamados de emergencia.



"El punto más debatido es el momento en que el piloto apagó el transpondedor, despresurizó el avión, lo cual dejó inconscientes a los pasajeros", dijo Larry Vance. "Se estaba matando. Desafortunadamente, estaba matando a todos a bordo. Y lo hizo a propósito".



Los investigadores también sostienen que el avión no ha sido encontrado en el fondo del mar porque Shah condujo al Boeing 777 115 millas más lejos del lugar donde se concentró la búsqueda, en un lugar lejos de la civilización.



En cuanto al impacto, se cree que no se trató de una caída en picada y violenta contra el agua, sino un amarizaje.



El vuelo 370 desapareció el 8 de marzo de 2014, poco después haber despegado de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Se cree que el avión se estrelló en el Océano Índico.



EL COMERCIO (PERÚ/GDA)