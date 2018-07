Detienen en la India a cinco colombianos sospechosos de robar

La Policía india ha detenido a cinco ciudadanos colombianos sospechosos de robar en varias casas, entre ellas la de un antiguo alto cargo de la administración, en la ciudad meridional de Bangalore, informó este sábado a Efe una fuente oficial.



Los supuestos ladrones, cuatro hombres y una mujer, fueron arrestados esta semana y están siendo interrogados por varios casos de robos domésticos, afirmó a Efe el comisario adjunto de la Policía del distrito sur de Bangalore, S. D. Sharanappa.

"Están involucrados en robos de casas, todavía no podemos dar más detalles porque les estamos interrogando y tenemos que verificar en cuántas viviendas irrumpieron", dijo Sharanappa.



El comisario confirmó que la Policía sospecha que los cinco colombianos podrían haber entrado a robar a la casa de un ex alto cargo administrativo de la ciudad, Kaushik Mukherjee, sin aportar más detalles por estar la investigación todavía en marcha.



Una fuente policial anónima citada por el diario local ‘Times of India’ afirmó que las cinco personas fueron detenidas en conexión a cinco robos cometidos en los últimos quince días en tres barrios distintos de la capital del estado de Karnataka.



Las grabaciones de una cámara de vigilancia que supuestamente muestran a los acusados intentando robar una vivienda propiedad de un comerciante de seda a finales de junio, antes de retirarse tras detectar las medidas de seguridad, llevaron a la Policía a detener a los cinco colombianos, informó el diario.

