Informe sobre vuelo MH370, indigna a familiares de víctimas

El informe de investigación presentado en Malasia sobre la inexplicada desaparición en 2014 del vuelo de Malaysian Airlines MH370 con 239 personas a bordo no aporta ninguna información nueva, denunciaron el lunes familiares de las víctimas indignados con su resultado.

Los allegados de los desparecidos, en su mayoría de nacionalidad china, esperaban que este informe oficial les diera respuestas cuatro años después de uno de los mayores misterios de la aviación civil moderna.



Pero durante la reunión en el ministerio de Transportes de Malasia, cuando se presentó el informe a las familias antes de su publicación oficial, algunos criticaron un documento que consideraron demasiado técnico.



El equipo de investigadores es "incapaz de determinar la verdadera causa de la desaparición del MH370", concluye este informe de 400 páginas. "Es muy decepcionante, estoy muy frustrada, no hay nada nuevo", declaró Intan Maizura Othman, cuyo esposo viajaba en este Boeing 777 que desapareció el 8 de marzo de 2014 poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín.



"Muchos familiares han hecho preguntas", explicó por su parte G. Subramaniam, que perdió a un hijo, y "las respuestas insatisfactorias han provocado la ira de muchos". No se encontró ningún rastro del avión en los 120.000 kilómetros cuadrados peinados en el océano Índico y la investigación liderada por Australia, la mayor indagación de toda la historia de la aviación, fue suspendida en enero del año pasado.

La empresa privada estadounidense Ocean Infinity reanudó las búsquedas a principios de este año, bajo el principio de que si no encontraba nada no cobraba nada, y tras analizar el lecho marino con la ayuda de drones de última generación abandonó el proyecto sin aportar novedades.



El nuevo gobierno malasio, que asumió el poder en mayo, prometió total transparencia y dijo que el informe final, realizado por un equipo de expertos internacionales, sería publicado sin editar. Calvin Shim, esposo de una de las azafatas, esperaba poco después de más de cuatro años de búsqueda infructuosa. "No se ha encontrado la caja negra. No se han encontrado los restos del avión", lamentó.



En cambio dijo esperar que el gobierno tratase de encontrar nuevas pistas y considerase reanudar la búsqueda. Solo se han encontrado tres fragmentos confirmados del MH370, todos ellos en las costas del océano Índico occidental, y hubo gran cantidad de teorías sobre por qué el avión desapareció, desde un accidente hasta un secuestro o un ataque terrorista.



AFP