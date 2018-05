El ‘tire y afloje’ entre Trump y Kim que tiene en vilo al mundo

El pasado 24 de mayo Donald Trump había suspendido la reunión con Kim Jong-un mediante una carta con duras críticas al líder norcoreano. Sin embargo, este domingo, a través de Twitter, Trump anunció que un equipo norteamericano habría llegado a Corea del Norte a hacer preparativos para la cumbre entre los dos mandatarios como si el anuncio de tres días antes nunca se hubiera hecho.



La delegación de Estados Unidos con Corea del Norte fue confirmada por el Departamento de Estado de EE.UU.

Según 'The Washington Post', la delegación está liderada por Sung Kim, exembajador de Estados Unidos en Corea del Sur; y Choe Son-hui, vicecanciller norcoreana.



Estas reuniones durarán hasta este martes y serán para tratar temas relacionados con la agenda del próximo 12 de junio, que tratará sobre todo el tema de la desnuclearización del Norte.



Adicional a esto, Moon Jae-in se reunió este sábado con Kim con el fin de sacar adelante la cumbre con Estados Unidos. Según Moon, fue el propio Kim quien solicitó la reunión. La agencia de noticias norcoreana 'KCNA' anunció que los líderes de las dos coreas se encontrarán también el próximo 1 de junio y "compartieron la opinión de que se reunirán con frecuencia en el futuro para hacer que el dialogo sea enérgico y unir su sabiduría y esfuerzos".



Se cree que Moon podría viajar a Singapur para asistir al encuentro Trum-Kim. Moon por su parte, ha sido uno de los más interesados en que la cumbre entre sus dos homólogos resulte exitosa.

La ruptura de Trump

Las razones que llevaron a Trump a cancelar la cumbre el 24 de mayo fueron que según él, Corea del Norte habría “incumplido promesas”.



Dentro de las faltas que reclamaba el estadounidense estaba el no haber asistido a una reunión preparatoria de la cumbre en Singapur. “Los estadounidenses esperaron y esperaron pero los norcoreanos no aparecieron. Nos dejaron plantados” afirmó Trump.



Después de eso, los norcoreanos no respondieron las insistencias de los estadounidenses para encontrarse.



Otro de los motivos que causó esta pelea fueron las declaraciones de Choe Son-hui, viceministra de Exteriores norcoreana, en la que acusaba a Mike Pence de hacer declaraciones “estúpidas e ignorantes”. Además daba dos opciones a Estados Unidos: que ambas naciones se encontraran “en una sala de reuniones o en una confrontación nuclear”.

La respuesta de Kim

Luego de que Estados Unidos anunciara la cancelación de la cumbre, Corea del Norte afirmó estar dispuesta a dialogar con Trump en cualquier momento.



“Reiteramos a Estados Unidos nuestra disposición a sentarnos cara a cara en cualquier momento y en cualquier forma para resolver el problema” afirmaron a través de un comunicado.

Las sanciones no anunciadas

'The Wall Street Journal' anunció que presuntas sanciones de Trump a Corea del Norte iban a ser anunciadas este martes. Sin embargo, esto no se hizo en espera de cómo se desarrolla el acercamiento entre ambas naciones teniendo en cuenta la delegación de ambos países que actualmente trabaja en Singapur. Las sanciones habían sido preparadas por el Departamento del Tesoro e incluía unas aprobadas por la ONU.

