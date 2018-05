Corea del Norte tilda de 'estúpidos' comentarios de 'vice' de EE. UU.

Un alto responsable de la diplomacia norcoreana calificó este miércoles de "estúpidos" los recientes comentarios del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ante la prensa a cerca de las negociaciones sobre la desnuclearización.



"No puedo esconder mi sorpresa ante tales comentarios idiotas y estúpidos por boca del vicepresidente estadounidense", declaró el viceministro norcoreano de Relaciones Exteriores, Cheo Son-hui, en una declaración publicada por la agencia oficial KCNA.

Hui dijo que el futuro de la cumbre entre Pionyang y Washington depende "completamente" de Estados Unidos y condenó una entrevista del vicepresidente Mike Pence en la que comparó a Corea del Norte con Libia.



"No le rogaremos a Estados Unidos por diálogo ni nos tomaremos la molestia de persuadirlos si no quieren sentarse con nosotros", dijo Choe Son Hui, según un reporte de la agencia estatal de noticias de Corea del Norte.



El diplomático afirmó que podría sugerirle al líder Kim Jong-un que el país reconsidere la cumbre, fijada para el 12 de junio en Singapur, si Estados Unidos ofende la buena voluntad de Corea del Norte.

Pence, dijo el martes que su Gobierno no ha hecho "ninguna concesión" para mantener en pie la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y que no las hará hasta que Corea del Norte "inicie" un proceso de desnuclearización.



"Los planes para la cumbre siguen adelante. Seguimos abiertos a ello, y seguimos esperanzados de que se produzca", dijo Pence en una entrevista con la emisora de radio de Fox News.



Sin embargo, el Gobierno de Trump "no ha ofrecido ninguna concesión ni ha dado ninguna", y mantiene su "presión económica y diplomática" sobre Pyongyang, además de reservarse "todas las opciones", garantizó Pence.



"Estados Unidos no ofrecerá concesiones ni las hará hasta que tengamos un (proceso) iniciado para una desnuclearización verificable e irreversible", añadió.

Pence parecía abrir así la puerta a concesiones de Estados Unidos cuando el régimen de Kim empiece a dar pasos para desmantelar su programa nuclear, y no cuando termine esa operación.

No obstante, después matizó que el proceso debería estar avanzado, al afirmar: "Tenemos que ver a Corea del Norte alcanzar el punto de no retorno en su programa de armas nucleares antes de que se entregue ninguna concesión".



La respuesta de Corea del Norte llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que hay "una posibilidad muy significativa" de que su cumbre con Kim no se celebre como estaba previsto por sus desacuerdos en torno a la desnuclearización del régimen norcoreano.



EFE, AFP y REUTERS