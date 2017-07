Corea del Norte atacará a EE. UU. si intenta derrocar a Kim Jong-Un

25 de julio 2017 , 09:58 a.m.

Corea del Norte amenazó este martes con llevar a cabo un ataque nuclear contra Estados Unidos si intenta derrocar a su líder en respuesta a la reciente insinuación del director de la CIA de llegar a cabo un cambio de régimen en el país comunista.

"Si EE. UU. se atreve a mostrar el más mínimo signo de intento de eliminar a nuestro líder supremo, golpearemos sin piedad el corazón de EE. UU. con nuestro poderoso martillo nuclear, perfeccionado y fortalecido con el tiempo", afirmó un portavoz de Exteriores en declaraciones a la agencia norcoreana KCNA.



El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, aludió, en un foro la semana pasada, a la posibilidad de un cambio de régimen en Pyongyang, al decir que lo más importante que Washington puede hacer es "separar la capacidad (nuclear) y a alguien con un propósito (nuclear)".



Según Corea del Norte, EE. UU. "se ha pasado de la raya, y ahora está claro que el último objetivo de la Administración Trump es el cambio de régimen" y afirmó que de verse comprometido su futuro, Pyongyang "debe aniquilar de manera preventiva a aquellos países y entidades que estén directa o indirectamente involucrados movilizando todo tipo de ataques, incluidos los nucleares".

Estas palabras llegan el mismo día en el que Corea del Norte anunció la visita a su territorio del segundo encargado en las estancadas negociaciones a seis bandas para la desnuclearización del país por la parte Rusa, Oleg Burmistrov,



Burmistrov habría iniciado una visita de cuatro días el sábado para tratar con las autoridades locales la situación de tensión que se respira en la península coreana y en su estancia en el país se habría reunido con el viceministro de Exteriores y con una persona responsable de los asuntos de Norteamérica.

"Le dijimos que si Washington no abandona su política hostil hacia el Norte y pone fin a sus amenazas nucleares, las armas nucleares y los misiles balísticos no entraran a debate", dijo KCNA. Pyongyang también dejo claro a Burmistrov que no va a "ceder ni un ápice" en su voluntad de fortalecer se potencial nuclear.



EFE