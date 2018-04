Abecé de la histórica reunión entre los líderes coreanos Moon y Kim

¿Por qué es importante este encuentro?

Porque se juega la posibilidad de que Corea del Norte tome la decisión histórica de desnuclearizarse, o de al menos iniciar un proceso en ese sentido. Y de firmar un acuerdo de paz con su vecino del sur.

¿Pero acaso están en guerra?



Sí, el fin de la guerra de Corea en 1953 llegó no a través de un tratado de paz sino de un armisticio, razón por la cual las dos Coreas están técnicamente en guerra.



¿Por qué es tan importante para Corea del Norte su programa nuclear?



Porque el gobierno comunista ve que poseer el arma atómica le garantiza la supervivencia de su régimen, y que no van a ser invadidos por Estados Unidos o cualquier otro país.



Por lo mismo, si les costó tanto, ¿renunciarán a él?



No es claro hasta dónde está dispuesto a llegar realmente el gobierno de Kim Jong-un. Analistas consultados por EL TIEMPO consideran que si las garantías que les da Estados Unidos y Corea del sur son suficientemente confiables y satisfactorias, Kim podría dar el paso de al menos frenar el programa nuclear y el de misiles.



¿Por qué si hace un mes estábamos hablando de la posibilidad de una guerra, hoy estamos hablando de paz? ¿Qué hizo que Corea del Norte cediera?



La razón es que si el país sigue siendo víctima de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, su economía va a colapsar en poco tiempo. A lo que se suma que China, su principal protector, también adhirió a esas sanciones. Una de las promesas de Kim al arribar al poder fue mejorar el dramático nivel de vida de los norcoreanos. Si quiere pasar a la historia, esta puede ser una buena oportunidad de cumplir su victoria.



¿Cuál ha sido el papel de Corea del Sur?



El presidente surcoreano Moon Jae-in ha perseverado en buscar entendimiento con su vecino y se la ha jugado por la paz, ahora en coordinación con Estados Unidos.



¿Y el papel de EE. UU.?



El presidente Donald Trump envió a su hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, a sostener conversaciones directas con Kim. Ahora viene, si todo sale bien, la cumbre Trump-Kim, probablemente en junio.



¿Cuál es la desconfianza?



Que en negociaciones similares se lograron progresos significativos en 2000 y 2007, cuando aún los desarrollos nucleares no estaban tan avanzados, pero apenas los norcoreanos obtuvieron las primeras concesiones disolvieron los acuerdos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL