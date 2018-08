Japón y Colombia, 110 años de una fructífera relación

El canciller de Japón, Taro Kono, llega este jueves a Colombia en el marco de una gira por algunos países latinoamericanos y se entrevistará con el recién posesionado presidente colombiano, Iván Duque.

El funcionario respondió un cuestionario de EL TIEMPO sobre los 110 años de relación entre las dos naciones, el acuerdo comercial y aspectos como la ayuda que su país ha estado ofreciendo para el desminado y otros programas de desarrollo en diferentes regiones de Colombia.

¿Cuál es el propósito de la visita del canciller de Japón a Colombia?



Este año, Japón y Colombia celebran el aniversario 110 de sus relaciones diplomáticas. Es un año trascendental para afianzar la colaboración hacia el futuro, recordando la historia de amistad de ambos Estados. Siento una inmensa alegría por poder visitar Colombia en este año conmemorativo y este mes, con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque, que apenas comenzó la semana pasada, y quiero profundizar aún más la relación de ambos países.



Colombia es un socio importante con el que compartimos valores fundamentales como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, e históricamente, Japón y Colombia han construido una relación amistosa. Deseo que tras mi visita aumente el interés mutuo entre ambas naciones y se intensifique la promoción del intercambio entre nuestros pueblos.



En el ámbito económico, Colombia está avanzando con un firme crecimiento gracias al constante impulso de la economía libre. Cada vez hay más empresas japonesas con interés por invertir en Colombia. Me gustaría trabajar estrechamente con los funcionarios de la nueva administración del presidente Iván Duque con el fin de ampliar las relaciones económicas con Colombia, de cuya economía se espera un mayor crecimiento en el futuro.



¿Cómo puede ayudar Japón a Colombia en el posconflicto con las Farc?



Japón siempre ha apoyado el proceso de paz en Colombia y seguirá apoyándolo. Hasta ahora, Japón ha venido cooperando activamente en diversos países, incluida Colombia, en tareas como el desminado terrestre desde el punto de vista humanitario y de desarrollo de seguridad humana.



Con respecto al desminado humanitario en Colombia, hemos apoyado de manera muy activa los proyectos tanto en lo material, a través de la donación de equipos fabricados en Japón, como en lo humanitario, mediante la capacitación de los agentes operativos. También contribuimos a la rehabilitación de las víctimas de minas antipersonas y su reintegración social. Nos complace saber que nuestra asistencia para el desminado humanitario, basada en la experiencia de Japón, ha sido muy apreciada. Me gustaría seguir cooperando para contribuir a la construcción del país.



Colombia tiene otro grupo guerrillero con el que negocia la paz, y además persiste el narcotráfico. ¿Eso le resta atractivo al país?



Gracias al avance del proceso de paz con las Farc en Colombia, el número de japoneses que la visitan está aumentando gradualmente, y en 2017, aproximadamente 7.500 la visitaron y conocieron su atractivo. Por otra parte, creo que Colombia tiene muchos lugares turísticos y encantos que aún no han sido descubiertos por muchos turistas extranjeros.



La negociación del acuerdo comercial entre Japón y Colombia ha sido lenta. Se dice que Japón ha sido poco flexible en el acceso de productos colombianos. ¿Qué opina?



Colombia, gran promotor de la economía libre, está ubicada en un punto nodal entre Norteamérica y Suramérica, con costas en los océanos Pacífico y Atlántico; posee abundantes recursos minerales y es el tercer país más con mayor población de América Latina, con alrededor de 50 millones de habitantes. En este contexto, Japón ha apoyado consistentemente los esfuerzos de Colombia para llevar a cabo reformas nacionales durante el proceso de adhesión a la Ocde con el fin de cumplir las normas internacionales. Doy la más sincera bienvenida a Colombia por su ingreso a la Ocde este año.



Considerando esa importancia de Colombia, las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Colombia comenzaron en 2012. Con base en consultas realizadas, me gustaría continuar el diálogo con la nueva administración de Colombia.

¿Les interesaría permitir el ingreso de Colombia al Acuerdo Transpacífico?



Nos alegra saber que Colombia le informó a Nueva Zelanda, país depositario del TPP11, su deseo de ingresar. Japón quisiera cooperar y apoyar a los países interesados, incluido Colombia, ofreciéndoles información.



¿A qué tipo de inversiones y a qué sectores van a llegar capitales japoneses a Colombia?



Las empresas japonesas están interesadas en invertir en los sectores de manufactura, ventas de automóviles, recursos y energía. Japón es el principal país de Asia con inversión en Colombia y considera que Colombia tiene un gran potencial para una mayor inversión.



¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a Japón?



La mano de obra de alta calidad disponible en Colombia representa un gran atractivo para las empresas japonesas, y estoy convencido de que si la inversión japonesa se activa, abriría espacios para promover el empleo en Colombia.



¿Creen sinceras las palabras del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sobre desnuclearización?



Considero sumamente significativo que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se haya comprometido directamente con el presidente Trump por escrito, con su propia firma en la histórica cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, a la “desnuclearización completa” de la península coreana.

Japón espera que este acuerdo entre los líderes, incluyendo el compromiso de Corea del Norte hacia la “desnuclearización completa” de la península coreana, como lo expresaron en el comunicado conjunto de dicha cumbre, se cumpla de manera ágil y completa.



En las reuniones más recientes entre los cancilleres de la Asean, también se hizo énfasis en la importancia de la eliminación completa de las armas nucleares. Además, le transmití personalmente nuestra idea básica sobre las relaciones entre Japón y Corea del Norte al canciller de Corea del Norte, el señor Ri Yong-ho.



De manera continua, Japón trabajará estrechamente con la comunidad internacional para que Corea del Norte tome medidas concretas hacia la desnuclearización.



