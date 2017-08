Japón conmemora 72 años del bombardeo atómico de Hiroshima

Japón conmemoró este domingo el primer bombardeo atómico de la historia, que hace 72 años destruyó la ciudad de Hiroshima, en el sur del país.

El 6 de agosto de 1945, a las 08: 15 a.m. (hora local), un bombardero B-29 estadounidense llamado "Enola Gay" lanzó sobre esta ciudad la bomba atómica "Little Boy", y tres días después, otra bomba, "Fat Man", caía sobre Nagasaki, forzando la rendición japonesa el 15 de agosto y el consecuente fin de la Segunda Guerra Mundial.



Coincidiendo con este aniversario, vuelve a aparecer en Japón la polémica sobre la cuestión de las armas nucleares.



Hace un mes, Japón se sumó a otras potencias nucleares, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que critican el tratado adoptado por la ONU para prohibir las armas nucleares.



Durante la ceremonia anual de conmemoración, en el Memorial de la Paz de Hiroshima, el primer ministro Shinzo Abe afirmó por su parte que Japón esperaba militar por un mundo sin armas nucleares de una manera en la que todos los países estén de acuerdo.



"Para alcanzar realmente un mundo sin armas nucleares, necesitamos la participación tanto de los Estados nucleares como de los Estados no nucleares", dijo.



"Nuestro país quiere mostrar el camino a la comunidad internacional alentando a ambas partes" para avanzar hacia la desnuclearización, añadió, sin mencionar el tratado de la ONU.



Japón criticó este tratado al considerar que aumentaba la separación entre los países que disponen del arma nuclear y los que no.



Ninguno de los nueves países que cuentan con el arma nuclear -Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel- participó en la negociaciones.



La bomba de Hiroshima causó una deflagración que hizo subir la temperatura en el suelo a 4.000 grados centígrados. "Little Boy" provocó ese mismo día y en las semanas siguientes la muerte de 140.000 personas. En Nagasaki, 74.000 personas perdieron la vida.



AFP