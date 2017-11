Bebé hindú de 8 meses asombra al mundo, pesa más de 17 kilos

Chahat Kumar es una bebé de ocho meses que nació en Punjab, India. Según sus padres, Suraj y Reenu Kumar, los primeros meses de vida de la pequeña transcurrieron con normalidad en cuanto a su crecimiento y alimentación; sin embargo, al cumplir los cuatro meses, el apetito de la niña aumentó y con este su necesidad de alimentarse. Según la madre, cuando la pequeña tiene hambre ellos deben alimentarla porque de lo contrario empieza a llorar.

Actualmente, Chahat no solo pesa 17 kilogramos, sino que también tiene problemas de salud ocasionados por su peso. Según Reena, de 21 años, Chahat no se sacia fácilmente y come "como una niña de diez años".



Los médicos no se han pronunciado al respecto ya que la piel de la niña es demasiado gruesa y esto les impide tomar muestras de sangre. Chahat también tiene dificultad para respirar y dormir debido al sobrepeso.

Los médicos les han recomendado a los padres de la niña internarla en un centro especializado para tratar este caso, pero ellos no lo han hecho ya que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo.



"Queremos que Chahat pueda jugar como los niños normales. No queremos que el día de mañana tenga problemas. Sólo queremos un buen futuro para ella", comenta su madre.



ELTIEMPO.COM