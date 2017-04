Aparecieron los padres de niña que vivió con monos en la India

Una pareja aseguró que la niña que hace dos meses fue hallada en una remota reserva natural de India viviendo con una manada de monos, es su hija, quien se extravió hace un año mientras se encontraban de compras en un mercado.



"Ella es mi hija (...) Se perdió el año pasado e hicimos todo lo posible por hallarla", afirmó Ramzan Ali Shah (45), quien agregó: "Dimos aviso a la policía y distribuimos carteles, pero nadie nos ayudó. Pensamos que había muerto".



Ramzan y su esposa Nazma (35) explicaron que tras ver la fotografía de quien dicen es su hija en un periódico local, recuperaron la esperanza. "La alegría de saber que está viva no puede expresarse con palabras. Me siento tan bendecido de saber que podremos tenerla de regreso", señaló Ramzan, según informó el Daily Mail.

La 'niña Mowgli', como fue apodada en alusión al protagonista del cuento infantil 'El libro de la Selva' criado por lobos, fue encontrada en precarias condiciones por un policía, quien la trasladó a un hospital. La pequeña estaba desnuda, no se movilizaba erguida y no podía comunicarse con palabras.



Los supuestos padres de la niña afirmaron que su nombre es Aliza, tiene 10 años y padece problemas mentales. La pareja ya visitó a la pequeña en Nirvan, un hospital de caridad para niños con discapacidades donde se encuentra actualmente. "Cuando la vi tenía lágrimas en mis ojos. Me quedé mirándola fijo. Ella me miró durante dos horas (...) Pero así es ella. Es una reacción normal para ella", aseguró su supuesto padre.



Por su parte, el presidente y fundador de Nirvan afirmó que la niña muestra avances todos los días, pero que su recuperación ha sido lenta. Asimismo, afirmó que la pareja que acudió a reclamarla, debe realizarse una prueba de ADN para confirmar su parentesco.



