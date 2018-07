Al menos 44 muertos tras la caída de un bus por un barranco en India

01 de julio 2018 , 05:12 a.m.

Al menos 44 personas murieron y otras 13 resultaron heridas al precipitarse por un barranco el autobús en el que viajaban en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, informó a Efe una fuente oficial.

"Hacia las 8:35 a.m., hora local, un autobús que transportaba pasajeros entre dos localidades cayó en un profundo desfiladero y de momento 44 personas han sido encontradas muertas", afirmó el encargado administrativo del distrito de Garhwal, Sushil Kumar, desde el lugar del accidente.



Según la fuente, 13 personas han sido rescatadas con vida y trasladas a varios hospitales del estado. Kumar precisó que la operación de rescate todavía continúa, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar y, por el momento, no se han podido investigar las causas del siniestro.



Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de la red viaria, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación.



El pasado 26 de abril, al menos once niños murieron y siete resultaron heridos cuando el autobús de transporte escolar en el que viajaban colisionó con un tren en un paso a nivel en el estado norteño de Uttar Pradesh.



En uno de los últimos accidentes en el país, ocurrido el 31 de enero, al menos 43 personas murieron y otras 11 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayese a un río en el estado de Bengala, en el este de la India. De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte, 150.785 personas murieron en accidentes de carretera en la India durante 2016.

EFE