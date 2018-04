ABC del encuentro de líderes de las dos Coreas de este viernes

Este viernes se reunirán el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Será la tercera vez que mandatarios de ambas naciones se reúnen desde la Guerra de Corea. La primera fue en el 2000 y la segunda en el 2007.

1. ¿Qué tan común es una reunión entre Corea del Norte y Corea del Sur?

Es un encuentro poco usual, debido a su historia de conflicto permanente entre los dos países. En 1953, Corea del Norte y Corea del Sur firmaron el armisticio de una guerra que se inició en junio de 1950, aunque no se firmó un acuerdo de paz, por lo que técnicamente siguen en guerra.

2. ¿Quiénes se van a reunir el viernes?

La reunión será entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Es la tercera vez que mandatarios de ambas naciones se reúnen. La primera fue en el 2000 cuando Kim Il-sung y Kim Dae-jung firmaron un pacto de no agresión. La segunda fue en 2007 entre Kim Il-sung y el presidente surcoreano Roh Moo-hyun y permitió frenar las ofensivas militares de Corea del Norte contra Corea del Sur.

3. ¿Cuál es el motivo de la reunión?

Hay dos motivos principales para esta cumbre. El primero, es la decisión de Kim Jong-un de detener las pruebas nucleares, luego de haber alcanzado, según él, estatus de potencia nuclear. Segundo, los acercamientos con Corea del Sur, impulsados por el presidente surcoreano Moon Jae-in, que comenzaron a dar frutos desde que las dos Coreas participaron como una sola nación en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero pasado en Corea del Sur.

4. ¿De qué temas pueden llegar a hablar en este encuentro?

Desde la óptica de Seúl, el eje de la reunión será si Kim promete pasos concretos para desmantelar su arsenal nuclear. También pueden llegar a acordar las condiciones para un acuerdo definitivo de paz entre ambos países y avanzar hacia la distensión.

5. ¿Qué resultados puede tener la reunión?

Analistas coinciden en que este acercamiento no dará resultados categóricos como la firma de una paz definitiva entre ambas naciones o la eliminación del uso de armas nucleares por parte de Corea del Norte. En lugar de eso, lo que se vislumbra es la consolidación de un diálogo intercoreano permanente que posibilite de acá a cinco años resultados positivos.

6. ¿Qué espera Corea del Sur de esta reunión?

Moon Jae-in quiere implementar el llamado ‘principio de desnuclearización’, proyecto que busca cumplir la declaración que las dos Coreas firmaron en 1992 de no poseer, probar, o producir armas atómicas y no operar instalaciones para producir uranio para dichas bombas.

7. ¿Y Corea del Norte?

El profesor Mun In-chul del Instituto de Estudios para la Paz y la Unificación de la Universidad de Seúl cree que Kim Jong-un va a pedir como condición para una desnuclearización la retirada de las tropas estadounidenses en Corea del Sur.

8. ¿Puede ser posible el desarme nuclear de Corea del Norte luego de la reunión?

Harry Kazianis, especialista en temas de defensa del grupo de estudios del Center for the National Interest en Washington, advierte que Kim Jong-un no tiene reputación de cumplir promesas y podría rápidamente relanzar sus programas de misiles y nucleares si no obtiene lo que quiere en su reunión con el presidente surcoreano Moon.

9. ¿Era posible pensar en un encuentro entre estas dos naciones antes?

Nadie hubiera apostado por este escenario a finales del año pasado, cuando Corea del Norte acababa de llevar a cabo su sexto ensayo nuclear y había realizado varios lanzamientos de misiles, además de haber amenazado con bombardear Estados Unidos con fuego atómico.

10. ¿Cuál es el interés de EE. UU. en los resultados de la reunión?

Washington está buscando que Corea del Norte elimine por completo su arsenal nuclear para evitar un posible ataque a su territorio y ese será uno de los requisitos que le exigirá el presidente Donald Trump a Kim Jong-un en el encuentro que tendrán próximamente en un sitio por determinar.



REDACCIÓN INTERNACIONAL