En marcha opositora apareció piloto acusado de terrorismo en Venezuela

14 de julio 2017 , 08:45 a.m.

El policía venezolano Oscar Pérez, quien atacó la sede del máximo tribunal de justicia con granadas desde un helicóptero, apareció sorpresivamente este jueves en una concentración de la oposición y, tras breves declaraciones, huyó rápidamente en motocicleta.



"Es hora de que este narcogobierno caiga, el 18 de julio un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero, la consulta popular se hará con dignidad", declaró Pérez en la plaza Altamira, este de Caracas, al referirse al plebiscito simbólico que hará la oposición contra el presidente Nicolás Maduro.

En tono enérgico, el piloto anunció que el domingo estará "defendiendo al pueblo para que esos narcotraficantes y esos grupos paramilitares no impidan el proceso", en referencia a los llamados "colectivos", grupos civiles que según la oposición son armados por el gobierno.



Pérez, supuestamente en la clandestinidad, apareció vestido de verde olivo y con una mascarilla, que se retiró para declarar a periodistas que cubrían la concentración opositora, rodeado por varios encapuchados.



"!Maduro, tu poder se acabó!", gritó el hombre en la plaza, donde decenas de opositores se hallaban concentrados para una marcha nocturna en homenaje a las 95 personas fallecidas durante casi tres meses y medio de protestas contra el gobierno socialista.



"No queremos más sangre de inocentes en las calles. ¿Hasta cuándo mueren nuestros muchachos? Sus manos son las que pelean cuando nosotros tenemos las armas y el poder", subrayó.

Pérez, policía del cuerpo de investigaciones científicas, remató con una proclama muy popular entre los opositores: "¿Qué quiere Venezuela? Libertad", dijo al unísono con otras personas.



El pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.



Pérez, también actor aficionado, de 36 años, es uno de los hombres más buscados por las autoridades venezolanas, que dijeron haber girado una orden de captura a través de Interpol, tras acusarlo de "ataque terrorista".



Es la tercera aparición del piloto tras el ataque. Previamente difundió dos videos en los cuales llamó a ir tras Maduro, quien según él no vive en el palacio presidencial de Miraflores, sino en Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país en Caracas.



La oposición se ha desmarcado de las acciones del piloto y no descarta que se trate de un montaje. Otros piensan que es muestra de las fracturas en las fuerzas de seguridad e instituciones estatales.



AFP