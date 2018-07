Tres cazadores son devorados por una manada de leones en Sudáfrica

Al menos tres cazadores que perseguían a un grupo de rinocerontes han sido devorados por leones en una reserva privada de animales en el sureste de Sudáfrica, informó este jueves el propietario de la reserva.

Armados con un fusil y un hacha, los cazadores entraron en la reserva de Sibuya el lunes a primera hora de la mañana. Al día siguiente, los encontraron muertos y con sus cuerpos mutilados, declaró a la AFP Nick Fox.



"Se encontraron en medio de una manada de leones, un gran grupo aparentemente, y no tuvieron demasiado tiempo para reaccionar", explicó el propietario de la reserva.



"No sabemos cuántos eran (los cazadores), no ha quedado gran cosa de ellos. A juzgar por los zapatos y objetos hallados en la zona, sospecho que quizás tres murieron. Los restos estaban esparcidos en una área muy amplia, lo que dificulta el rastreo en el lugar y la recopilación de todas las pruebas", declaró Fox al diario local "Sowetan".



El propietario de la reserva señaló que el grupo de intrusos penetró Sibuya entre la noche del domingo pasado y la madrugada del lunes. "Iban armados, entre otras cosas, con un potente rifle con silenciador, un hacha, cortadores de cable, y tenían comida para varios días: todas las señales de que se trataba de una banda intentado matar rinocerontes para extraer sus cuernos", añadió Fox en la página de Facebook de la reserva.

Fue hasta el martes por la tarde cuando un guía alertó a los vigilantes de que había restos humanos en el parque natural. "Está claro que los furtivos se toparon con una manada de seis leones", precisó el dueño.



Con una población de unos 20.000 rinocerontes, Sudáfrica concentra el 80 por ciento de la población total de estos animales en África. Miles de ellos mueren abatidos cada año, sobre todo por sus cuernos, muy apreciados por los adeptos de la medicina tradicional china y la vietnamita.



En el continente africano, quedan 5.000 rinocerontes negros, 1.900 de ellos en Sudáfrica.



EL COMERCIO (GDA) y EFE