Mugabe negocia su salida del poder y el futuro de su esposa

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, negociaba este jueves su salida del cargo con los militares que lo mantienen retenido desde el martes, lo que podría desencadenar el primer traspaso efectivo de poderes en el país desde 1980.



Aunque el diario estatal The Herald publicaba fotos de Mugabe y el jefe del Ejército, Constantine Chiwenga, ambos sonrientes durante su encuentro en el palacio presidencial, otros apuntan a que el presidente, de 93 años de edad, se resiste a ceder un cargo en el que muchos de sus ciudadanos no han visto a otra persona.

Los militares, por su parte, buscan garantizar la dimisión del presidente. La incertidumbre en Zimbabue es máxima, pese a que las calles de la capital, Harare, amanecieron con aparente normalidad, y los rumores se extienden. En este sentido, unos aseguran que el destituido vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, volverá al país para encabezar un gobierno transitorio de concentración, mientras que otros indican que Mugabe se quedará hasta el congreso de su partido, en diciembre, o hasta las elecciones del 2018.



En lo que coinciden muchas informaciones es en la preocupación del mandatario por encontrar una salida para la primera dama, Grace Mugabe, a la que los expertos apuntan como responsable de la expulsión del vicepresidente para allanar su camino para convertirse en la sucesora de su marido en el poder. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas, que controlan el país ahora, no han hecho más anuncios que el de la madrugada del miércoles, y no hay ni rastro del Gobierno más allá de las noticias que surgen sobre ministros detenidos.



Aunque podría ser el mayor beneficiado, tampoco se sabe nada hasta el momento de Mnangagwa. Quienes sí han aprovechado la debilidad de un Mugabe confinado en su residencia son los principales líderes opositores, que coinciden en exigir su dimisión y la apertura de un diálogo nacional en el que todas las partes colaboren para llevar a cabo una transición hacia una democracia plena.



La exvicepresidenta Joice Mujuru, que fue expulsada del Gobierno en el 2014 por “conspirar” contra Mugabe, su viejo aliado y compañero de filas durante la guerra de independencia, confirmó que se presentará a las elecciones del año que viene con la opositora Coalición Popular Arcoíris.



Por su parte, Morgan Tsvangirai, líder del principal partido de la oposición, Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T), pidió la “dimisión inmediata” del presidente y negó cualquier negociación para formar un Gobierno pos-Mugabe, a pesar de que el secretario general de su partido lo había avanzado horas antes. No es la primera vez que se vincula a Tsvangirai con un pacto con Mnangagwa contra Mugabe, una teoría que data del 2003, aunque en esa ocasión el Ejército no intervino.



