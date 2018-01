Más de 800 detenidos en manifestaciones de Túnez

12 de enero 2018 , 09:57 a.m.

Al menos 150 personas, entre ellas varios líderes políticos municipales y coordinadores de los movimientos sociales, fueron arrestadas en las últimas horas por la autoridades tunecinas en el marco de la represión de las protestas contra las políticas de austeridad del Gobierno.

Con estos últimos arrestos, ascienden a cerca de 800 el número de personas detenidas desde que el lunes las movilizaciones se tornarán virulentas y se extendieran por todo el país en respuesta a la muerte en una incidente con la Policía de un manifestante en la ciudad de Tebourna, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital.

Los disturbios y enfrentamientos nocturnos que suceden desde entonces se volvieron a repetir anoche, aunque con menos intensidad debido, sobre todo, al temporal de frío y lluvia que desde este jueves sufre el país. Pero también la mayor presencia de las fuerzas de Seguridad y de los servicios secretos internos en las calles, que crece cada día de manera exponencial.



"Las protestas han amainado y no ha habido daños, pero aún así la Policía detuvo anoche a 150 personas vinculadas a los disturbios de los días pasados, con lo que el número de detenidos asciende ahora a 778", explicó este viernes el portavoz del Ministerio de Interior, Jelifa Chibani.

Según el responsable, que no ofreció detalles de los arrestos, entre los detenidos hay "16 islamistas extremistas".



Pero la Policía ha comenzado también a detener a periodistas, activistas y políticos -entre ellos tres miembros del Frente Popular, principal partido de la oposición progresista- en lo que parece una campaña de intimidación que este viernes denunciaron organizaciones como Amnistía Internacional.



"Los actos de vandalismo y de pillaje deben ser contrarrestados por las fuerzas de seguridad, pero se debe de hacer de forma proporcionada al delito. Los disturbios en las calles no debe supone luz verde para que la Policía aplique una fuerza ilegal o excesiva", apostilló.

Las protestas sociales se suceden en Túnez desde hace más de un año, pero se han vuelto especialmente intensas desde que con el inicio del año entraron en vigor los nuevos Presupuestos del Estado ajustados a la demanda de austeridad exigida por el FMI a cambio del crédito de 2.500 millones de euros concedido al Gobierno.



Para el domingo está convocada una gran manifestación que coincidirá con el séptimo aniversario de la "revolución del Jazmín", que acabó con la larga dictadura policial del Zinedin el Abedin Ben Ali. El expresidente tunecino huyó el 14 de enero de 2011 a Arabia Saudí tras un mes de manifestaciones y disturbios en todo el país que también supusieron el estallido de las ahora asfixiadas "primaveras árabes".



