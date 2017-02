Después de 37 años, el presidente de Angola saldrá del poder

Cumpliendo con lo que había anunciado en diciembre pasado, el presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, anunció que no encabezará la lista de su partido, el MPLA, en las elecciones de agosto y designó como sucesor al actual ministro de Defensa, Joao Lourenço.

"El comité central del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) aprobó el nombre del candidato Joao Lourenço para encabezar la lista para las elecciones del mes de agosto", afirmó Dos Santos al abrir el congreso extraordinario del partido.

Dos Santos, de 74 años, apodado Zedu, confirmó su retiro en medio de intensos rumores sobre su estado de salud. A principios de diciembre pasado, anunció a los dirigentes de su partido que no iba a volver a presentarse pero hasta ahora no había confirmado sus intenciones.

Perpetuado en el poder

José Eduardo dos Santos llegó al poder en 1979 y actualmente es el segundo jefe de Estado africano que lleva más tiempo en el poder, detrás del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema.

"Numerosos angoleños verán por primera vez un cambio de presidente", comentó a la AFP Alex Viens, del centro de estudios británico Chatham House. "Es un giro decisivo en la historia de la Angola moderna", agregó Viens.

Dos Santos mencionó por primera vez en 2016 la posibilidad de abandonar el poder en 2018, un año después de una probable reelección en agosto de este año.

En diciembre fuentes internas del MPLA adelantaron que no se presentaría a las próximas elecciones. Sin embargo, esta información no había sido confirmada, lo que dio lugar a todo tipo de rumores y reavivó la sospecha de que Dos Santos tenía intención de encumbrar a uno de sus hijos para perpetuar su influencia.

Su sucesor al frente del MPLA, el ministro de Defensa Joao Lourenço, considerado un "moderado", es actualmente vicepresidente del partido. Si el MPLA gana las elecciones legislativas de agosto, Lourenço será el nuevo

presidente de Angola, como estipula la Constitución angoleña vigente desde 2010.

Cuatro años después de la independencia hasta hoy

Con la partida del ex guerrillero marxista, se abre un nuevo capítulo en la historia de esta excolonia portuguesa, aunque la oposición y los observadores no esperan grandes cambios. "La población va a darse cuenta de que nadie es eterno, pero a nivel político eso no va a cambiar gran cosa", dijo hace unas semanas el cantante de rap opositor Luaty Beirao.

El MPLA llegó al poder en 1975, cuando Angola se independizó de Portugal. Dos Santos asumió el poder cuatro años después de la muerte del jefe histórico del partido y padre de la independencia Agostinho Neto.

Durante su largo gobierno, Dos Santos impuso su autoridad en el conjunto del país, desde la justicia hasta la economía, y reprimió duramente a la oposición.

Símbolo del control que ejerce sobre Angola, Dos Santos nombró en junio pasado a su hija Isabel, considerada como la mujer más rica de África, en el cargo clave de director de Sonangol, la compañía angoleña de hidrocarburos.

Dos Santos deja un país pacificado tras una larga guerra civil (1973 a 2002), pero sumido en una grave crisis económica debido a la caída del precio del petróleo, principal recurso de Angola, primer productor africano.

Luanda (AFP)