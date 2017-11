Venta de esclavos, un problema que persiste en África

21 de noviembre 2017 , 11:03 a.m.

21 de noviembre 2017 , 11:03 a.m.

El presidente de Níger, Issoufou Mahamadou, se mostró este martes a favor de que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya aborde la presunta venta de inmigrantes subsaharianos como esclavos en Libia.

Níger ya manifestó este fin de semana su intención de incluir este asunto en la agenda de la cumbre que la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) celebrarán en Abiyán el 29 y el 30 de noviembre.



Este lunes, el presidente nigerino convocó al embajador de Libia en el país para pedirle explicaciones. El escándalo fue desvelado la semana pasada por la cadena de televisión estadounidense CNN en un reportaje con cámara oculta que filmó una presunta subasta de esclavos en las cercanías de Trípoli.

"La esclavitud es un crimen contra la humanidad (...). Ya no tenemos derecho a hacer como si no lo viéramos, no tenemos derecho a mirar hacia otro lado", dijo este martes el presidente de Níger.

La esclavitud es un crimen contra la humanidad. Ya no tenemos derecho a hacer como si no lo viéramos, no tenemos derecho a mirar hacia otro lado FACEBOOK

TWITTER

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Níger (CNDH) se unió a este llamamiento con una declaración en la que condenó "firmemente" la subasta de inmigrantes subsaharianos, un crimen que "oscurece la imagen de África y de toda la humanidad".



La CNDH exigió a los organismos competentes de la UA que "busquen y recopilen todas las pruebas e identifiquen a los autores y sus cómplices" y pidió colaboración entre la UE y Libia para "frenar la inhumana llegada de inmigrantes".



Otros países subsaharianos, como Mali, se han unido a las denuncias y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizó este lunes una contundente declaración de condena al respecto.



EFE