Marruecos alerta por incursiones del Polisario en Sahara occidental

Las autoridades marroquíes anunciaron el domingo que alertaron al Consejo de seguridad de la ONU luego de las incursiones "gravísimas" del Frente Polisario en una zona de seguridad del Sahara occidental.

"Hubo provocaciones, maniobras (...) del Polisario, impulsado por Argelia, para modificar el estatuto de esta zona" de seguridad, colocada desde inicios de los años 1990 bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas, declaró el ministro de Relaciones exteriores, Nasser Bourita, en un encuentro con la prensa. "Si la ONU (...) no está dispuesta a poner fin a esas provocaciones, (...) Marruecos asumirá sus responsabilidades y no tolerará que haya ningún cambio en esta zona", afirmó.



Vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con 1.100 kilómetros de costa atlántica en el norte de Mauritania, el Sahara occidental es un territorio del continente africano cuyo estatuto postcolonial ha sido objeto de discusión.



Marruecos controla el 80 %, el Frente Polisario el 20 %, separados por un muro y una zona de seguridad controlada por los Cascos azules.



Marruecos acusa al Frente Polisario, independentista apoyado por Argelia, de hacer incursiones en la zona de seguridad cerca de Guerguarate, situado en el extremo sur, en la frontera con Mauritania, pero también, después de marzo, en el este, en Tifariti y Bir Lahlou.



El Consejo de seguridad pidió a fines de marzo al enviado especial de la ONU para el Sahara occidental continuar las discusiones sobre una reanudación de las negociaciones para solucionar el diferendo sobre ese territorio.



Ninguna fecha fue anunciada para reanudar las negociaciones formales. Las últimas realizadas hasta ahora, bajo patrocinio de la ONU, fueron en 2012.



La reacción de la ONU a las provocaciones del Polisario en la región de Guerguarate no fue suficientemente firme como para disuadir a los separatistas, indicó Bourita en una declaración a la prensa al final de la reunión conjunta de la Comisión de asuntos exteriores, defensa nacional, asuntos islámicos y Marroquíes residentes en el extranjero.



Bourita subrayó que el Reino actuará con firmeza con respecto a las provocaciones del Polisario en la región de Guerguarate y no permitirá ningún cambio en el estatuto de esta zona, que forma parte integrante del territorio nacional y que siempre conoció una presencia marroquí hasta 1991.



Marruecos se ha retirado de esta zona con el único propósito de permitir a la ONU gestionar el alto el fuego, dijo el ministro, y señaló que las Naciones Unidas y las grandes potencias deben asumir su responsabilidad y que el Reino se reserva el derecho de defender esta parte de su territorio nacional.



Bourita también advirtió que el grupo separatista se fue aún más lejos en sus provocaciones mediante ciertas actuaciones peligrosas en la región de Tifariti y Bir Lahlou, que buscan a cambiar el estatuto jurídico e histórico de esta zona.



El ministro dijo que considera inaceptables tales actuaciones y emprenderá acciones diplomáticas que no se inscriben de ningún modo en un enfoque de apaciguamiento o en el marco de la gestión ordinaria de la situación, sino para llamar la atención sobre la naturaleza peligrosa de estas acciones que constituyen una violación del alto el fuego, amenazan la estabilidad regional y arriesgan con precipitar la región hacia lo desconocido.



Con información de la Agencia Map