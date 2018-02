Acuerdo pesquero de la Unión Europea, en riesgo

El país del norte de África y la Unión europea se encuentran al vilo a la espera de una sentencia que será proferida el próximo 27 de febrero por el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, sobre la posible nulidad del acuerdo de pesca vigente entre la Unión Europea y Marruecos.

Dicho acuerdo beneficia tanto a los pescadores marroquíes como a los europeos.



Para la abogada colombiana Norma Caballero, doctora en Derecho Universidad Paris II, "la parte más delicada no es el pescado, sino las consecuencias políticas que se derivan de esa decisión y que suponen, por un lado, que los jueces pueden anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de las Naciones Unidas y, por otro, porque vuelve a introducir en las relaciones entre Europa y Marruecos el conflicto del Sahara Occidental".



La ONG inglesa Westerns Sahara Campaign, ligada al frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) movimiento que tiene 45 años de existencia y que reclama la independencia de los territorios saharauis de Marruecos bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, solicitó ante un juez inglés la inaplicabilidad del tratado de pesca a dichos territorios, invocando el citado principio.



La querella en marcha ha sido llevada a Luxemburgo como cuestión prejudicial por los tribunales de Londres.



Sobre este tema el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, el belga Melchior Wathelet, rindió su concepto el pasado 10 de enero, según el cual el tratado debe ser declarado incompatible con la obligación de la Unión Europea de respetar el principio de la de la autodeterminación sobre el «territorio del Sahara Occidental y de sus aguas adyacentes».



Según la abogada colombiana, "este precedente tiene repercusiones importantes ya que esto implicaría una reacción en cadena de demandas ante el Tribunal Europeo de Justicia. Así las cosas, cualquier asociación o movimiento que reclame la autodeterminación de un territorio, como por ejemplo los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, podrían solicitar la nulidad de cualquier acuerdo ya sea comercial, de agricultura, de pesca etc. suscrito por la Unión Europea bajo el argumento que este ha sido incompatible con la autodeterminación de Cataluña". Loo mismo podrían solicitar los kurdos, los tuareg y muchos más actores.



De otra parte, ante los ojos de "Marruecos Europa no estaría cumpliendo con una de sus obligaciones contractuales y el primero ya no tendría que contribuir a la tranquilidad del segundo al consagrar cada día 20.000 hombres para gestión los flujos migratorios subsaharianos, por tanto la gran barrera que es Marruecos se fracturaría".



La experta colombiana dijo que se espera que el Tribunal de Justicia Europeo tome una decisión el próximo 27 de febrero teniendo en cuenta estos aspectos políticos de peso sobre los argumentos jurídicos.