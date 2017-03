Aerolíneas pequeñas de EE. UU. suspenden vuelos a Cuba

Pequeñas aerolíneas estadounidenses anunciaron la próxima suspensión de sus rutas a Cuba e incluso, grandes líneas aéreas como American y Jet Blue, que el verano pasado anunciaban a bombo y platillo la reanudación de los vuelos regulares tras 50 años de inactividad, han reducido sus frecuencias con las ciudades pequeñas.

En este panorama se cumplió el refrán de que el pez grande se come al chico. Por esa razón Frontier Airlines, con sede en Denver, y Silver Airways, con sede en Florida, se han visto obligadas a cancelar sus trayectos. La primera lo hará a partir del 4 de junio, y la segunda desde el 22 de abril.



Jim Faulkner, portavoz de Frontier, explicó que la medida se debe a la “fuerte competencia” y a los “costos del servicio en el aeropuerto de La Habana”. Esta empresa aclaró en un comunicado que “las condiciones del mercado no se materializaron allí, y hay un exceso de capacidad en el mercado Florida-Cuba”.



Por su parte, la portavoz de Silver, Misty Pinson, coincidió en que el número de asientos en aviones entre Estados Unidos y Cuba se cuadruplicó porque las aerolíneas agregaron muchos vuelos, varios de ellos con aviones grandes.



“La abundancia de asientos ha hecho que las rutas no sean rentables para ninguna de las aerolíneas”, dijo. Al final tomaron la “difícil pero necesaria” medida de cerrar sus operaciones. Aunque no descartan retomarlas si llegan a mejorar las circunstancias.



American Airlines, que abrió una gran oficina de ventas en el moderno Centro de Negocios del barrio de Miramar, mantiene su servicio completo a La Habana, pero redujo sus vuelos de 13 a 10 y pasó a utilizar aviones más pequeños en las rutas de ciudades menos pobladas.





Jet Blue optó por enviar aviones de menor tamaño para reducir 300 asientos diarios. Foto: Eliana Aponte

La apuesta de las compañías de aviación por los trayectos hacia la única nación comunista del Caribe estaba sustentada en la estela de optimismo asociada al restablecimiento de las relaciones diplomáticas impulsadas por Raúl Castro y Barack Obama y la esperanza de que finalmente el embargo fuera levantado. Sin bloqueo, los ciudadanos estadounidenses iban a poder viajar libremente a Cuba.

Visitantes estadounidenses en Cuba

El triunfo de Donald Trump ha dejado en el aire la buena sintonía pero los estadounidenses continúan llegando aunque solo pueden hacerlo si encajan en una de las 12 categorías autorizadas por su Gobierno vinculadas a intercambios religiosos, educativos, culturales y contactos pueblo a pueblo.



Oficialmente no pueden hacer turismo ni alojarse en hoteles de playas pero en realidad es un tipo de excursión en la que pueden comprar para exportar habanos y ron, además de artesanías.



No obstante, el arribo de estadounidenses bien vía aérea o en los grandes cruceros que atracan en varios puertos de la isla, incidió en el incremento histórico de las visitas desde ese país, –enemigo oficial durante casi 60 años-.



En el 2016 los visitantes de EEUU fueron 285.000, lo que representa un 76 % más que en el 2015. Y según el Gobierno cubano en enero aumentó en 125 % que se dispararía si fuera eliminado el bloqueo o la prohibición de viajar.