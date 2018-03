Los lujosos atractivos del crucero más grande del mundo

Jon Nazca/ Reuters

El nuevo crucero más grande del mundo se llama Symphony of the Seas. Mide 72,5 metros de altura, 362 metros de largo y tiene capacidad para 6.360 pasajeros. Fue construido por la compañía Royal Caribbean y pertenece a la clase Oasis, en donde también se encuentran los barcos Oasis of the Seas, Allure of the Seas y Harmony.