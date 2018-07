Ceremonias para despedir a un fallecido ahora se pueden personalizar

La muerte de un ser querido siempre será difícil y despedirlo hace parte de una transformación que viven quienes perdieron a esa persona especial.



Aunque casi siempre se apela a las tradicionales velaciones, con presencia masiva de gente que conocía al fallecido, las opciones de despedida han ido cambiando, han evolucionado, y hoy en día hay una amplia gama de posibilidades para decir el último adiós.

En Colombia, el Grupo Gaviria, con más de 130 años de experiencia en el sector funerario, ha desarrollado diferentes maneras de despedir a un ser querido.



“Un ser humano no se define por las circunstancias de su muerte, sino por la vida que disfrutó, con cualidades, competencias, valores y talentos, entre otras cosas, que quedan vivos en el tatuaje emocional de cada persona que conoció”, aseguró Gloria Soto, directora de la Red de Vida del Grupo Gaviria.



Por esta razón, crearon ceremonias de despedida diferentes, buscando exaltar, agradecer, sembrar vida en memoria del fallecido.



“Tenemos servicios a la medida, en los que utilizamos elementos como libros, pinturas, fotos, globos, juguetes, entre otros, que describen quién era esa persona que falleció. Esto tiene como propósito suavizar el ambiente, cambiando la connotación de la muerte como algo lúgubre a la exaltación de la vida, la personalidad y la dignidad propias de cada ser humano", agregó la sicóloga Soto.

Las formas de decir adiós

El Grupo Gaviria trabaja con 4 formas diferentes para ayudar a las familias a despedirse de su ser querido, además de la tradicional velación.



Una es ‘Cultivando el recuerdo’, con la que se busca que las cenizas del ser querido sean sembradas en la Reserva Natural de Cogua, en Cundinamarca.



“En el momento de sembrar las cenizas se realiza una ceremonia que puede incluir o no elementos religiosos y que está acompañada por un sicólogo. Las cenizas se depositan en el suelo, dentro de una urna biodegradable”, contó Soto.



Otra opción es la ‘Ceremonia o velación privada’, en la que solo pueden participar familia y amigos cercanos del fallecido.



Este tipo de ceremonia puede acomodarse para ser realizada en una sala temática, decorada con objetos, fotos y videos de la persona, o en una comida en la que se recuerda a quien murió.



Otra opción es la ‘Ceremonia ecuménica’, que se organiza con elementos específicos de cada creencia: cristianismo, judaísmo, musulmán, budista, agnóstico, etc.) y que pueden ser realizadas en una sala privada o en una iglesia o templo religioso.



Finalmente, están las ‘Ceremonias virtuales’, usadas para acercar a quienes no pudieron asistir a decirle el último adiós a su ser querido.



“No poder despedir al ser que perdió puede generar un doble proceso de duelo en alguien, así que lo que hacemos es ayudar, con tecnología, a hacer un video en el que se recopile la vida del fallecido. Para este proceso también se cuenta con asistencia en tiempo real de un equipo especializado en duelo”, afirmó Soto.



ELTIEMPO.COM