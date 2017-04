Mujer dio a luz durante un coma y cinco meses después despertó

19 de abril 2017 , 10:13 a.m.

19 de abril 2017 , 10:13 a.m.

Amelia Bannan estaba embarazada de cinco meses cuando tuvo un accidente de tránsito el pasado noviembre. Desde ese día, estuvo internada en terapia intensiva del hospital Escuela de Agudos de Posadas, donde aún en estado de inconsciencia dio a luz su hijo que fue bautizado con el nombre de Santino.



Los familiares de Amelia aseguraron que la mujer policía "habló y no paró de moverse" en las últimas horas, síntomas que no se evidenciaron cuando dio a luz en la pasada Navidad.

El caso ya es considerado "un milagro" por familiares y allegados de Amelia Bannan, integrante de la policía provincial, que el 1 de noviembre de 2016 sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba en un vehículo con otras cuatro personas que resultaron ilesas, en el municipio de Santa Ana.



El estado de la policía no registró cambios, hasta que en la madrugada de ayer "habló, sus primeras palabras fueron 'si', 'no', 'amén, amén, amén'", escribió en su Facebook Cesar Bannan, quien también es integrante del cuerpo policial de la provincia.



Añadió que la reacción de la paciente "revolucionó nuestros corazones" y aclaró otra hermana, Norma Bannan, que también fue testigo, "se desató en llanto".



"Qué decir. Fue hace pocas horas; se arrancó la gastro (por la sonda gástrica); hasta recién no paró de moverse", expresó.



Además, el hombre señaló que su hermana "alcanzó a decir algunas palabras, pero poco se le entendía. Esto cambia totalmente nuestras vidas a partir de ahora", dijo, en referencia a la vigilia que la familia realiza desde la internación de Amelia.



En medio de la preocupación de familiares, amigos y camaradas de la policía de Misiones, tanto en las redes sociales como en las reuniones improvisadas en el hospital de Posadas, todos mencionan la palabra "milagro" para referirse a los síntomas de recuperación de Amelia.



LA NACIÓN (GDA)