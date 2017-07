Con lanzallamas las mujeres chinas quieren defenderse de agresiones

Todo coincide con la llegada del verano. La protección que usan las mujeres tiene que aumentar, ¿por qué? Por el alto número de agresiones sexuales que comienzan a registrarse.

Es una pena, sí. Sin embargo, ellas han encontrado una forma de defenderse: están comprando lanzallamas de bolsillos en páginas web de las cuales hay varias dudas sobre su legalidad.

La policía ha definido estos objetos como ilegales; pero, no hay prohibido su venta. Foto: Archivo Particular / Yipinxuan

El aparato, que a simple vista pareciera un cigarrillo electrónico, trae de inmediato a la mente un sable láser como los usados en Star Wars. Tiene diferentes tamaños, los cuales inician en 20 centímetros. Sus llamas pueden tener 50 centímetros de longitud a 1.800 grados Celsius. Se puede cargar con gas butano y puede durar encendido hasta media hora. ¿El valor? Entre seis y 40 dólares, dependiendo del tamaño.



No se ha podido identificar desde cuándo está a la venta este dispositivo, pero las agresiones sexuales a las mujeres han disparado su venta.



Algunas fuentes consultadas por el diario The Beijing Youth Daily aseguran que en un día pueden venderse 300 lanzallamas en una sola página web.



La policía advirtió que estos lanzallamas son ilegales; no obstante, no han detenido su venta. Por su parte, quienes fabrican los aparatos afirman que no son letales y que aunque pueden ocasionar heridas graves a los atacantes, son una forma de defensa para las mujeres.



Y usted, ¿los usaría?