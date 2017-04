'Kalsarikannit', la nueva palabra para beber solo y en ropa interior

Durante 2016, la palabra danesa ‘hygge’ se coronó como el concepto que todos querían. Libros y sitios web dedicados a esta palabra, celebraban su significado: bienestar y refugio durante el invierno.



Pero desde Finlandia, llegó una nueva terminología que parece ser la versión alcohólica del ensueño danés: ‘kalsarikannit’ (pronúnciese, cal-sar-y-cun-it), que literalmente significa “emborracharse solo en la casa, en ropa interior, sin intenciones de salir”.

Se desconocen los motivos de por qué alguien querría hacer eso; puede que sea más barato que salir a un bar, se es más ermitaño o quizás se quiere desahogar una pena en soledad –aunque eso no solucione nada -, pero por algún motivo, medios europeos y estadounidenses están haciendo notar el ‘kalsarikannit’ como el concepto que viene a reemplazar este 2017 al buen e inocuo ‘hygge’.



“Ya no nos sentaremos en la casa, bebiendo vino en una taza y en pantalones de abuela, inventando, con vergüenza, excusas a nuestros amigos de por qué los estamos evadiendo. No, vamos a ‘kalsarikannit’ con honor y sin culpa”, anuncian en Elle UK.



“¿Es un sustantivo? ¿Un verbo? ¿Uno se ‘kalsarikannit’ o hace un ‘kalsarikannit’? A quién le importa. Resulta que mi casa ha sido un templo del ‘kalsarikannit’ todo este tiempo y pretendo pasar cada fin de semana en la búsqueda de la santidad. Adiós pantalones”, escribió Joseph Hernandez en su columna para el Chicago Tribune, antes de proponer una serie de vinos para “kalsarikannitear”.



La popularidad de este concepto ganó terreno luego de que el propio ministerio de Relaciones Exteriores finlandés lanzara una serie de emojis para descargar con varias figuritas de las palabras y términos típicos del país. Allí, se incluyó la versión masculina y femenina de ‘kalsarikannit’.



Siguiendo la filosofía escandinava, quienes quieran aventurarse en el ‘kalsarikannit’ –o quienes llevan un tiempo practicándolo sin saber que tenía nombre propio-, recuerden que el ‘lagom’ sueco también se perfila como otra de los conceptos que se manejan este año, y quiere decir: mesura, ser comedido en los recursos, y eso incluye el alcohol.



EL MERCURIO (GDA)