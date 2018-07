‘Hurt it to who hurt it’ y más expresiones que no tienen traducción

“Uribe are inocen, hurt it to who hurt it” fue la respuesta en Twitter de una seguidora de Álvaro Uribe a una publicación de The Guardian sobre el llamado de la Corte al expresidente.



La respuesta, que causó risa en las redes sociales, quería hacer alusión a la expresión “duélale a quién le duela”, frase que se ha vuelto famosa entre quienes defienden al expresidente.

La tuitera quiso decir 'duélale a quien le duela'. Foto: Twitter

Estas son otras expresiones que a diario se usan en español, pero que no tienen una traducción al inglés.



Cuentas claras, chocolate espeso

Se usa para evitar malos entendidos, cuando se quiere dejar todo claro.



Ni que estuviéramos bravos

Es una expresión para asegurarle a otra persona que se le hará un favor.



Empalagar

En español se usa cuando una comida es muy dulce. La RAE describe: “Dicho de una comida, principalmente si es dulce: fastidiar, causar hastío”.



Me la puso de pa´rriba

Cuando una situación empeora y es más difícil que antes.



¡Nanay cucas!

No, de ninguna manera.



Más largo que una semana sin carne

Cuando algo es muy largo y tedioso.



¡Lo visto pero no lo mantengo!

Se usa para decirle a alguien que come mucho.



Lo que le diga es mentira

Hacer el salvamento al momento de dar una información para no quedar comprometido con lo que se dice.



¡Sale pa´pintura!

Cuando se completa una tarea.



¿Cómo le quedó el ojo?

Se usa cuando se revela a alguien una información que desconocía. Es una forma de preguntarle su opinión del tema.



Lo comido y lo bailado nadie se lo quita

Nadie puede quitarle la experiencia adquirida.



¿Cómo las traduciría usted?



ELTIEMPO.COM