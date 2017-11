¿Es fanático de 'Stranger Things'? Debería quedarse en esta habitación

Era solo cosa de tiempo para que los fanáticos de la serie 'Stranger Things' recibieran una noticia como esta. El hotel The Gregory, en Nueva York, anunció que ya cuenta con una habitación temática inspirada en la exitosa producción de Netflix.



Una vez que se ingresa a la habitación, los inquilinos son transportados a “el otro lado” y tienen la posibilidad de sentirse parte de este universo de ciencia ficción ambientado en el pueblo de Hawkins durante la década de los 80.

Solo basta con dar algunos pasos para encontrarse con un muro, con un mensaje de Will mientras las luces de Navidad se prenden y apagan. También se podrá pedir un menú de Eggo’s, los waffles congelados que tanto le gustan a Once, mientras se apoya la cabeza en una almohada exclusiva de la serie.



La oferta no podía ser más perfecta, ya que además, gracias a Chromecast, se puede disfrutar de un maratón de la segunda temporada de 'Stranger Things'.



Quienes se hospeden en esta singular habitación también podrán llevarse un tazón con la leyenda “los amigos no mienten” (Friends don't lie), lema del grupo de amigos que luchan contra el “Demogorgón”.



Los interesados deben saber que esta habitación, pensada bajo la tendencia pop up, desaparecerá el 30 de agosto de 2018, por lo que se recomienda hacer cuanto antes las reservas si tiene pensado visitar Nueva York durante los próximos meses y quiere vivir esta singular experiencia. El valor por noche de la alcoba parte desde los U$249, es decir alrededor de $745.000.



EL MERCURIO (CHILE) - GDA