Francisco Olivera es el hombre más longevo del mundo

"Como yo no hay nadie", dice el español Francisco Núñez Olivera que, con 112 años y tras la muerte del israelí Yisrael Kristal, puede presumir de ser el hombre más longevo del mundo gracias a una vida sana y tranquila, aunque por estos días ha sido alterada por la ola de felicitaciones que ha recibido.



A cuatro meses de cumplir 113 años, Núñez Olivera, natural de Bienvenida, un pueblo de Badajoz (centro-oeste de España), ha compartido la alegría que siente por este reconocimiento.

Agricultor de profesión, siempre ha residido en su pueblo natal y se define como una persona sencilla, de vida tranquila y costumbres fijas, entre las que no faltaban pasear y jugar a las cartas con los amigos en el bar.



Ahora, sentado en una silla de ruedas, en el comedor de una casa de anchos muros con los que puede esquivar algo el sofocante calor del verano, a Francisco le gusta recibir visitas.



A su hija María Antonia, de 81 años, con la que reside y que siempre está pendiente de su salud, no le agrada tanto que vaya gente a ver a su papá, y por eso intenta limitar la llegada de personas para que Francisco no se altere o se canse.



"Es que le quedan menos de cuatro meses para cumplir 113 años", advierte de forma cariñosa María Antonia, que se siente orgullosa de que su padre se haya convertido en el hombre más longevo del mundo, motivo por el que saca paciencia para atender las peticiones de los periodistas.



Su buen porte de joven le valió el apodo de "Marchena" por el cantaor de flamenco Pepe Marchena, o Niño de Marchena, que dio un concierto en Bienvenida en 1926 unos pocos días antes de que regresara al pueblo tras cumplir el servicio militar vestido con un traje de chaqueta impecable y un envidiable aspecto.

Su familia tiene claro que el éxito de su longevidad, además de la genética, es porque "ha vivido la vida como le ha apetecido". Foto: Jero Morales / EFE

Siempre ha sido un hombre con carácter, pero de buen corazón y hábitos saludables; por eso, ya jubilado, seguía acercándose a su parcela en el campo para trabajar un rato, cuenta emocionada su hija. "Hasta los 107 años ha estado andando solo por la calle. Cuando se cansó de la partida (de naipes) se iba a las esquinas a hablar con la gente, porque le encanta hablar", relata María Antonia.



Y también le gusta estar informado, de modo que cuando lo operaron de cataratas con 98 años, volvió a leer el periódico a diario.



Esa operación y otra en la que le quitaron un riñón con 90 años han sido las únicas ocasiones en las que ha pasado por un hospital.

Una vida sana

Es desde hace tiempo el más veterano servidor del Ejército de España, con dos guerras a sus espaldas: la del Rif (norte de África, 1920-1926) y la Guerra Civil (1936-1939).



Su familia tiene claro que el éxito de su longevidad, además de la genética (tiene un hermano con 95 años y una hermana con 93), es porque "ha vivido la vida como le ha apetecido y muy sana".



En su dieta, basada en las verduras y las legumbres que él mismo cultivaba en el campo y algo de embutidos caseros, "nunca le faltaba el chato (vaso) de vino. Eso también", dice su hija.



Con algo de envidia y mucha admiración, el mundo ha dirigido su mirada a este hombre, que recibe "muchas cartas" de personas "de Alemania, de Australia, de Nueva York o de México" que se interesan por él y "piden que les mande una foto", cuenta orgullosa Antonia.



"Marchena, aquel hombre tan tremendo", como él mismo exclama cuando llegan familiares a verlo, sigue comiendo de todo y con apetito a sus 112 años. "Todavía estoy aquí" y "¿Ya os vais?", dice este veterano de la vida a quienes lo visitan y se van con la esperanza de que pueda celebrar un cumpleaños más el día 13 de diciembre.

Celino Villanueva, el chileno que pelea el título

En Chile también hay un hombre longevo, aún más que Francisco Núñez. Se trata de Celino Villanueva, quien nació el 25 de julio de 1896 en Río Bueno, es decir, tiene 121 años.



"Este "supercentenario", quien desde 1960 vive tranquilamente en la localidad de Mehuín, ha sido varias veces reconocido por las autoridades. En 2010, por ejemplo, recibió la medalla bicentenario, en tanto que en 2014 Carabineros de Chile lo invistió como suboficial mayor honorario.



Sin embargo, Celino aún no ha logrado entrar a los Guinness World Records, ya que, aunque ha sido postulado, faltan algunos papeles que acrediten la fecha de su nacimiento.



MERCURIO (CHILE) - GDA