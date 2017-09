Mujer halla rana en su ensalada y la convierte en mascota

Becky Garfinkel, de South California, compró una ensalada envasada en un conocido supermercado local, sin saber que el inocente plato orgánico le llevaría luego a ser entrevistada por diversos medios de su país.



Ese mismo día, la mujer de 37 años abrió la caja de plástico de su comida con el fin de comérsela. Ya llevaba unos cuantos bocados cuando vio algo que se movía entre las hojas verdes.

“Iba a la mitad de la ensalada, a punto de comer algo más, cuando vi la rana asomándose”, comentó, tal como informó The Huffington Post.



Según su relato, la mujer se puso de pie de un salto y corrió al baño. Al ser vegetariana, amante de los animales y alérgica a la carne, intentó devolver lo que había alcanzado a comer, temiendo que otro anfibio se hubiera colado en su tenedor.



Mientras ocurría esto, su marido le gritaba que la rana hallada estaba viva. La pareja comentó que tras el incidente, no se sintieron cómodos al pensar en dejar en la calle al anfibio, así que decidieron adoptarlo.

Becky Garfinkel hizo el reclamo correspondiente al supermercado, donde le ofrecieron una gift card por 5 dólares ($3.141) y aseguraron que ya dieron aviso a la marca del envasado de la ensalada, para que inicie una investigación al respecto.



Luego de haberse salvado de morir atravesada por un tenedor, la rana fue bautizada como ‘Lucky’ (suertuda) por la pareja.



“Tiene surte de que no me la haya comido. Es tan pequeña, un poco más grande que una moneda. Es desagradable, pero al mismo tiempo tierna. Tengámosla como mascota, pero no en mi ensalada”, comentó la mujer a los medios de su país.



EL MERCURIO (Chile) / GDA