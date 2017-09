Empresa ofrece a empleados días de descanso por noches de fiesta

01 de septiembre 2017 , 12:10 a.m.

Una empresa londinense del sector musical ofrece a sus asalariados días de descanso por "resaca", para ayudarlos a disfrutar de la vida nocturna y recuperarse con calma el día después de la fiesta.



"Nuestros empleados ya no tendrán necesidad de hacernos creer que tienen un virus o de aparentar que están enfermos y podrán simplemente decirle a su jefe lo que tienen realmente", según la firma.

Luego de una noche de mucha bebida, es suficiente para el empleado enviar a su jefe un emoticón "cerveza", "enfermo" o "música" para hacerle comprender que no puede contar con él ese día. Se pueden tomar hasta cuatro días por año por esta razón.



La empresa quiere también incitar a sus asalariados a que se beneficien plenamente de la vida musical londinense para que completen su conocimiento del oficio. Y el simple hecho de haberse acostado muy tarde después de un largo concierto, sea o no alcoholizado, es suficiente para obtener la benevolencia de la jerarquía.



"Todo nuestro equipo lleva la música en la sangre y algunos de sus principales contratos musicales son firmados después de un concierto. Les tenemos confianza y queremos que todo el mundo pueda decir francamente que ha disfrutado de un concierto nocturno. No es necesario simular una enfermedad", indicó Phil Hutcheon, fundador y patrón de Dice.

La vida nocturna londinense es muy rica, con gran cantidad de conciertos y espectáculos de todo tipo. Restaurantes, pubs y discotecas que abundan. Desde agosto del año pasado, algunas líneas del metro funcionan hasta muy tarde en la noche durante los fines de semana para transportar especialmente a los fiesteros.



