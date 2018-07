'Fue espectacular lo de Barcelona, pero hubo momentos difíciles': Mina

Yerry Mina tiene unos días junto a su familia en Colombia tras la participación en el Mundial de Rusia 2018, pero eso no lo desconecta de lo que pasa en su carrera, pues tras su buena participación tendría diferentes equipos interesados en contar con sus servicios en la siguiente temporada.

El defensa contó cómo vivió sus primeros meses como jugador del Barcelona, en el que no tuvo mucha continuidad y las cosas no fueron como él las tenía previstas.



"No fue del todo alegre como muchos piensan. Fue espectacular lo del Barcelona, pero hubo momentos muy difíciles y de mucha tristeza para mí. No fue como yo pensaba. A veces no me salía nada, ni dar un pase, ni los entrenamientos y llegué a pensar cosas negativas que no debieron entrar en mi mente. En el Palmeiras yo era el mayor defensor e ir allá fue difícil", contó el defensa.



Sin embargo, a pesar de esos malos momentos, Yerry se mantuvo con la cabeza en alto y contó con el apoyo de amigos, familiares y la confianza en Dios, de que saldría adelante.

"Llamé a Juan Guillermo Cuadrado, a mi mamá y a mi novia que siempre estuvo ahí. Son pocos los que siempre me apoyaron y creyeron en mí. Es difícil ver los partidos por televisión y entrenar solo en casa", añadió.



También contó lo difícil que fue no ser titular de Colombia en el primer partido, pues eso le bajó el ánimo, sin embargo dice que "aprendí una gran lección".



Ahora, con la reciente confirmación de Lenglet como nuevo jugador del Barcelona, el futuro de Mina parece en el limbo, pues Valverde tendría cinco defensas y podría salir de uno de ellos, el más opcionado sería el colombiano aunque para él "hay que estar tranquilo" y ahora es "más fuerte, he mejorado mentalmente, futbolísticamente y solo resta tomar la mejor decisión".

FUTBOLRED