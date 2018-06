Vladimir Putin quiere que Rusia ‘pelee hasta el final’ en el Mundial

Vladimir Putin desea que Rusia juegue "dignamente" y "pelee hasta el final" durante la Copa del Mundo (14 de junio - 15 de julio), reconociendo este miércoles que la selección de Stanislav Cherchesov tiene pocas opciones de hacer un buen papel en la competición.

"Respecto a nuestra selección, debo reconocer una cosa: infelizmente, no ha conseguido grandes resultados últimamente. Pero esperamos (...) que la selección juegue dignamente, muestre un buen fútbol, interesante y moderno, y luche hasta el final", declaró Putin en una entrevista a la televisión china, retransmitida en la página web del Kremlin.



A una semana del inicio del Mundial-2018, Rusia afronta la competición cargada de dudas y con la sola ambición de evitar la humillación en la fase de grupos.



La selección rusa no ha ganado ningún partido en 2018 y atraviesa la peor racha de resultados de su historia con siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.



Este martes, prolongó su mala serie empatando contra Turquía (1-1) en un amistoso celebrado en Moscú. Según el presidente ruso, la principal ambición de Rusia como país organizador será "organizar con dignidad esta competición, hacer todo lo posible para que sea una fiesta para los millones de amantes del fútbol en todo el mundo".



"Ese será nuestro éxito más grande", continuó Putin, que no corrió el riesgo de designar un favorito al triunfo final.



"Hay muchos candidatos. Hay países latinoamericanos, Argentina y Brasil. Sabemos que Alemania jugó brillantemente durante la última Copa del Mundo. España mostró su calidad, un fútbol bello. Estoy seguro que habrá otros pretendientes, pero el más fuerte ganará", afirmó.



La Copa del Mundo de fútbol (14 de junio - 15 de julio) será organizada por primera vez por Rusia. Se disputará en doce estadios repartidos en once ciudades de la parte europea del país.



