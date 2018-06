Los goles de la victoria de Perú contra Australia, en varios ángulos

La selección de fútbol de Perú venció el martes 2-0 a Australia, su primer triunfo mundialista en cuatro décadas, gracias a un gol y una asistencia de Paolo Guerrero, su símbolo y máximo artillero histórico.

Perú, que no asistía a un Mundial desde 1982 y no ganaba desde el 4-1 sobre Irán cuatro años antes, registró tres puntos para finalizar en el tercer lugar del Grupo C.

Francia y Dinamarca pasaron a octavos de final con siete y cinco unidades, respectivamente tras el empate 0-0 en el otro partido de la zona. Australia se quedó en el fondo con un punto.



André Carrillo metió el primer gol a los 18 minutos con un vistoso remate de volea tras pase de Guerrero que desató el festejo enloquecido de miles de hinchas presentes en el estadio.

En la parte complementaria Guerrero, quien pudo jugar el Mundial después de que un tribunal suizo le levantó temporalmente una suspensión de 14 meses por dopaje, anotó el segundo tanto con un remate de zurda de media vuelta tras un rebote defensivo a pase de Christian Cueva a los 50 minutos.

Australia siguió atacando en busca de los goles que le dieran el triunfo, pero las fallas de los delanteros y las atinadas intervenciones del arquero peruano lo impidieron.



SOCHI (RUSIA)

REUTERS