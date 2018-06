Uruguay ya se alista para los octavos de final en Rusia

Los dirigidos por Óscar Tabárez, a falta de un partido de la primera fase, ya se encuentran instalados en octavos de final y a la espera de saber quiénes serán líderes del grupo B, sus rivales en los octavos de final.Los candidatos con más posibilidades de encontrarse con los con los charrúas son dos campeones de Europa, Portugal y España.

Los uruguayos saben que el duelo en octavos será a muerte y que el partido que tienen por jugar será difícil de ganar.



Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo ayer, jugador el uruguayo Diego Laxalt respondió a la pregunta sobre si prefiere a España o a Portugal, con un rotundo “cualquiera de los dos es difícil”.

“Las dos selecciones (España y Portugal) son de un grandísimo nivel, lo han demostrado. Cualquiera de las dos es muy difícil. Están demostrando estar en un gran nivel. Antes de los partidos hay que plantearse cuáles son sus fuertes”, admitió el uruguayo.



En concreto, respecto a los dirigidos por Fernando Hierro Laxalt aseguró: “España es una de los mejores equipos del Mundial. Tenemos que pensar en nosotros e ir partido a partido. Los octavos de final hay que afrontarlos como cualquier otro rival”.



Sin embargo, antes de medirse con los ibéricos, Uruguay deberá jugar contra el equipo local.



El 29 de julio, la Celeste se enfrentara a los rusos por el liderato del grupo A. Los locales son primeros parcialmente por diferencia de goles.

El próximo partido no solo definirá los futuros contrincantes de los uruguayos, también será un estimulo psicológico para el ganador.



Pero vencer a Rusia no será fácil; el equipo pasa por un buen momento, ha ganado fácilmente a los otros equipos del grupo, además de ser la selección con más goles a favor: ocho en total.



Y si bien los charrúas fueron la segunda selección en clasificarse (y la única de Suramérica por el momento), los hinchas suramericanos siguen a la expectativa de que la situación futbolística de su equipo mejore.



Uruguay venció 1-0 a Egipto y Arabia Saudita en partidos reñidos en que la diferencia la marcaron las individualidades, y la pelota quieta ha sido el arma secreta para los uruguayos.



Sin embargo, el equipo liderado por Suárez y Cavani parece confiado ante su rival inmediato: “Hoy estamos mucho más tranquilos, clasificados, y ahora ante Rusia trataremos de mejorar la imagen, ya sin la urgencia de pasar a octavos porque lo hemos conseguido”, comentó el centrocampista Lucas Torreira.







