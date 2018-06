Uruguay juega de otra manera, pero sigue ganando con su garra

La selección de Uruguay sufrió más de lo esperado en su debut en el Mundial de Rusia 2018. Ganó 1-0 con mucho esfuerzo, intentando nuevas formas de juego, pero terminó echando mano de su tradicional garra para imponerse a un sólido Egipto. Logró un triunfo, pero no convenció, y este fue el tema de debate en El Tiempo del Debate Final en la edición del pasado viernes.

Para Darío Ángel Rodríguez, las críticas que se le hicieron al equipo charrúa son muy exageradas, porque hubo una nueva idea de juego y se crearon diferentes opciones de gol que no entraron, pero que dejaron la tranquilidad de generar juego ofensivo.



“La verdad hubo cosas muy positivas, no sé por qué lo han criticado tanto. Uruguay está cambiando su forma de jugar, si bien el gol llegó de su estilo de juego, contra Egipto mostró otro tipo de variantes. Ya no hay un Walter Gargano o Egidio Arévalo Ríos. Metió a Nahitan Nández, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Betancur o Matías Vecino. Es diferente”, aseguró Rodríguez.



Esa misma opinión la tuvo Hernán Peláez, quien, sin embargo, aseguró que finalmente Uruguay terminó resolviendo este partido con su ADN y ahí fue en donde mostró mejores fórmulas que le pueden servir en los siguientes partidos de su zona. Además, aseguró que la nueva generación de futbolistas le dan otra forma de juego y diferentes variantes, lideradas por un jugador como Diego Godín, quien es el que le imprime esa garra que siempre ha mantenido, para seguir imperando durante los duelos físicos que le proponen los rivales, y más en este Mundial.



“Metió a Carlos Sánchez y al ‘Cebolla’ Cristian Rodríguez y con eso el equipo se sintió mucho mejor. Los soltó a lanzar centros al área y así fue que llegó el gol. Ganaron a la uruguaya, pero no jugaron a la uruguaya. Ese gol de centro y de cabeza lo tienen claro, en pelota parada la tienen clara. Además, Diego Godín defiende, choca, sale y hace de todo, eso es lo que es un jugador serio. Le preguntaron por la lesión de Mohamed Salah y él respondió ‘me tumbaron tres dientes y no estoy llorando’”, dijo Peláez.



Peláez insistió más de una vez durante el programa en que Uruguay mostró buenas formas, y aunque no jugó con su estilo tradicional, generó peligro. Pero al mismo tiempo recalcó que al fin y al cabo terminó resolviendo el partido a favor suyo en “la suya”.



“El gol fue a la uruguaya, eso es claro. Pero si uno dice que la figura del partido fue el arquero egipcio, es porque hicieron las cosas muy bien. Hay que decir que en Egipto se defendieron muy bien”, añadió el panelista Hernán Peláez.



El triunfo fue clave para respirar tranquilos en el grupo y romper una larga racha de la Celeste sin triunfos en debuts en mundiales. Asimismo, confirmó que su fortaleza física y su temperamento vivaz son las piezas claves de esta selección que no dejará de luchar por todos los encuentros.



Por su parte, Luis Fernando Suárez, el técnico que también forma parte de este programa, fue más allá. “Estaba viendo el partido en cámara táctica. Uruguay hizo las cosas correctamente, hizo el gol a lo Uruguay. Se ven muy bien aplicados desde el primer momento”.



Ahora se le viene a Uruguay otras pruebas de fuego para mostrar una cara que les guste más a los aficionados. El próximo miércoles, contra Arabia Saudí, un rival de menor envergadura, y luego Rusia, el lunes 25 de junio, serán oponentes con los que podrá afianzar sus nuevas estrategias.



“Habrá que ver en qué nivel está para enfrentar a Arabia y Rusia. Creo que no debe tener problema para sacar esos seis puntos”, concluyó Rodríguez.



Luis Suárez y Édinson Cavani tienen una deuda. Son dos delanteros de peso, reconocidos a nivel mundial y de los más letales del planeta. Sin embargo, contra Egipto acumularon frustraciones.



El Pistolero llegó a este Mundial decidido a recuperar el tiempo perdido y vengar la desilusión que sufrió al ser expulsado de Brasil 2014 por morder en la primera fase al italiano Giorgio Chiellini.



Contra Egipto tuvo un rival. El arquero de los ‘faraones’ Mohamed Elshenawy le paró dos balones en la boca del arco, frustrando así su regreso a una Copa del Mundo.



Pese a su sequía, Suárez celebró en su cuenta de Twitter el triunfo. “¡El trabajo de todo el equipo hasta el final tuvo la recompensa de un partido muy difícil!”, dijo, y adjuntó una foto con el autor del gol de la victoria y la advertencia de que seguirá trabajando para romper redes en Rusia.



A su lado, Cavani se recuperó de un gris inicio del partido y en la segunda mitad dibujó pinceladas del talento que lo llevaron a ser el máximo anotador de la Liga de Francia este año con el París Saint-Germain.



Ambos goleadores, nacidos hace 31 años en Salto (norte), tendrán su revancha dentro de cuatro días, cuando Uruguay enfrente a Arabia Saudí, que en el arranque del grupo A sufrió una goleada a manos del dueño de casa, Rusia.



Uruguay quiere mostrar un nuevo juego, quiere ser menos predecible que en otros mundiales, en los que le sobró mucha entrega y lucha, pero le quedó faltando juego. Sin embargo, el equipo charrúa sabe que este es un nuevo modelo, y cuando se vea en problemas podrá apelar a su tradicional garra que tantos réditos le ha dado.



