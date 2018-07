Yerry Mina, la figura, otra vez; así jugó Colombia

Cada vez que se menosprecie la calidad e importancia de James Rodríguez en la Selección Colombia habrá que repasar esta dura derrota en el Mundial. Su ausencia hizo notar las falencias en ataque y la figura tuvo que ser, de nuevo, Yerry Mina, el defensa goleador que puso a soñar al país por media hora.

David Ospina: tapó un penalti que ponía en ventaja a Colombia en la serie definitiva. Tal vez pudo poner más firme la mano en el último, pero cumplió. (6)



Santiago Arias: el esquema lo privó de ser protagonista en el ataque, se dedicó exclusivamente a su rendimiento en la defensa. (5)



Yerry Mina: cuando vuelva a Colombia ya se debe estar ejecutando una estatua en su nombre. Gracias a Guachené por poner su hijo al servicio de la Selección. (8)



Dávinson Sánchez: enorme partido. Demostró que el mal juego contra Japón fue producto del debut, pero la muralla de Tottenham apareció de amarillo. (7)



Johan Mojica: a medida que pasaron los partidos hizo extrañar más a Fabra. No pudo ganar ningún duelo y sus centros… (5)



Carlos Sánchez: la ‘Roca’ es uno de los más queridos de todo el equipo y se lo ganó con su trabajo, pero en este Mundial hizo dos penaltis en tres partidos. Poco más por decir. (4)



Wílmar Barrios: todo un león, pegó más de la cuenta –como debe ser, su posición se lo exige–. Fue prenda de seguridad en la mitad. (6)



Jefferson Lerma: pudo hacerse más importante. En los primeros minutos lideró la salida del equipo, pero las propias imprecisiones lo hicieron ceder. (5)



Juan Fernando Quintero: quedó perdido entre si tenía que ir a presionar, o defender, o subir por el balón para buscar espacios. A él denle el balón, lo de las tácticas no lo siente. (5)



Juan Guillermo Cuadrado: la actuación contra Polonia fue la luz de un día. El jugador determinante, que se agranda en la gambeta y la velocidad nunca apareció. (5)



Falcao García: otra vez al ‘Tigre’ le tocó sacar las garras para pelear solo. Otra vez fue un gladiador con su espada contra los leones. (5)



Carlos Bacca: entró por Lerma. Logró acompañar a Falcao en el ataque y generó una buena jugada que desperdició Cuadrado. Pero botó el penalti que no se podía fallar. (5)



Mateus Uribe: entró por Sánchez. Le cambió la mentalidad al equipo, fue al ataque, casi hace un golazo que terminó en el tiro de esquina del gol. Falló el penalti por arriesgar. (6)



Luis Fernando Muriel: entró por Quintero. Fue el cambio desesperado para acumular hombres en el ataque antes del gol. En el tiempo extra no marcó diferencia, estando fresco. (5)



Cristian Zapata: entró por Arias. Muchos se enteraron ahí que se podía hacer un cambio más en la prórroga. (Sin nota)



