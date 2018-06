Quintero: el socio de todos en la Selección Colombia

Es uno de los partidos más difíciles para dar una figura única. Varios jugadores de la Selección tuvieron una actuación notable contra Polonia. En ese panorama, Juan Fernando Quintero aparece como el más destacado, sin dejar de lado a Cuadrado, James, Falcao, Mina y Ospina.

David Ospina. Lo exigieron tres veces; dos mano a mano, uno con Lewandowski y otro con Krychowiak, y un remate desde afuera del área. Y en todas respondió. Bien. Siete puntos.



Santiago Arias. Poco exigido en marca. No le pidieron tanta salida porque los volantes, en especial Cuadrado, ocuparon bien la banda derecha. Seis puntos.

Yerry Mina. Notable debut en el Mundial. Anuló a Lewandowski, se vio muy seguro a la hora de cerrar y marcó el primer gol de Colombia. Muy bien. Ocho puntos.



Dávinson Sánchez. A pesar de jugar con el perfil cambiado, se vio muy seguro y respaldado por sus compañeros. Las dudas del primer partido quedaron atrás. Siete puntos.



Johan Mojica. Le faltó mostrarse más al ataque; llegaba a tres cuartos de cancha, pero no generaba peligro. Cuando lo atacaron cumplió, aunque pasó uno que otro susto sin consecuencias. Cinco puntos.



Abel Aguilar. Jugaba muy bien hasta que salió lesionado. Por fortuna, su reemplazo, Mateus Uribe, lo cubrió sin problemas. Siete puntos.



Wílmar Barrios. Perdió un par de balones saliendo de su área, pero en general cumplió. Se vio mucho más aplomado que en el partido con Japón. Seis puntos.

Juan Guillermo Cuadrado. Uno de los más destacados. Tuvo desborde, habilidad, gambeta y hasta gol. Su mejor partido con la Selección en mucho tiempo. Ocho puntos.



Juan Fernando Quintero. El socio de todos. Tuvo la inteligencia para sorprender a la defensa polaca y dejar libre a James para el centro a Mina en el primer gol, y luego, la visión para dejar mano a mano a Falcao para el segundo. Crac. Nueve puntos.

James Rodríguez. Dos asistencias y un partido notable por sacrificio y talento. Siempre será clave en la Selección. Ocho puntos.



Radamel Falcao García. Radamel Falcao García: cumplió su sueño de infancia. Marcó el segundo gol y llegó a 30 con la camiseta de Colombia, para ratificarse como el máximo artillero histórico del equipo. Siete puntos.



Mateus Uribe. Reemplazó a Aguilar, lesionado (31 PT). Cumplió en la marca, se animó a salir al ataque e incluso pudo marcar el cuarto gol, en un taco que la defensa polaca sacó de la raya. Siete puntos.



Jéfferson Lerma. Entró por Quintero (28 ST). Pékerman lo metió para ajustar la estructura defensiva y lo hizo bien. Sin calificación.



Carlos Bacca. Reemplazó a Falcao para que el ‘9’ de Colombia se fuera aplaudido (33 ST). Ya el partido estaba liquidado y no entró mucho en juego. Sin calificación puntos.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc