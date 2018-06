Mina, la gran figura que llevó a Colombia los octavos del Mundial

Cuando el fútbol se refunde con la lucha; cuando la cancha es un cuadrilátero y cuando de un gol depende el futuro... En ese escenario hostil ganó Colombia. Lo hizo gracias a su coraje y a su valentía, y así disimuló que su juego fue bien neutralizado. Mina dio su salto más importante. Con su gol de cabeza puso a la Selección en octavos de final del Mundial. Por eso fue la figura. Este es el uno a uno del equipo.

David Ospina: en un partido con drama, se necesitaba un guardián inspirado en el arco. Ospina respondió a toda amenaza. Sacó un remate a quemarropa, como si sus brazos fueran de hierro. (6).



Santiago Arias: fue uno de los que le pesó el vértigo del partido. Esta vez no fue la válvula de escape. Estuvo concentrado en no fallar atrás. (5).



Yerry Mina: por arriba es el dueño. Allá en lo alto manda. Su cabezazo glorioso no fue casualidad, lo puso abajo, a picar, como para que el tanto tuviera belleza y dificultad. Mina baila en el suelo y danza en el aire. (8).



Dávinson Sánchez: sus fallas del primer partido quedaron en el pasado. Contra Senegal tuvo un juego impecable. Casi comete un penalti, pero el VAR demostró que su quite fue limpio y, además, categórico. (6).



Johan Mojica: esta vez no tuvo libertad para subir, pero atrás fue uno de los batalladores del triunfo. Tuvo que pegar y se ganó una amarilla (5).



Carlos Sánchez: su fortaleza y experiencia eran necesarias. Con ese guerrero se va a cualquier batalla. Sí, pegó y cometió faltas, pero alguien tenía que hacer el trabajo sucio, ¿no? (6).



Mateus Uribe: va quedando claro que juega mejor cuando tiene libertad ofensiva y menos trajín defensivo. (5).



Juan Guillermo Cuadrado: el guerrero caído. Lo doblaron todo el tiempo. Le pusieron una pared de cemento adelante y otra atrás. No pudo brillar. (4).



Juan Fernando Quintero: el ‘crack’ perdió lucidez. No encontró los huecos que siempre descubre. Pero llevó él solo el desgaste de las ideas. Hizo el centro del gol (6).



James Rodríguez: ausente desde el principio. Como se lesionó (y su lesión alarma) tuvo que irse al banco muy temprano. Desde allí dio sus indicaciones, su ánimo. Fue un hincha más, fue un DT más. (4).



Falcao García: sus rivales se lo comieron crudo. Le pegaron sin piedad. Lo anularon a golpes. No le dieron una oportunidad. El Tigre sufrió el desgaste en ese cuadrilátero verde. (5).



Luis Fernando Muriel: entró por James. Se sabe que su capacidad es la potencia y la explosión. Y con esas armas le puso problemas al rival. (7).



Jéfferson Lerma: entró por Uribe para poner orden en el medio, para darle una mano al ya estropeado Sánchez. (Sin nota).



Miguel Borja: se estrenó en el Mundial, con escasos minutos. Entró para salvar a Falcao, que necesitaba descanso. (sin nota).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPOEn Twitter: @PabloRomeroET